Yunan ölüme itti Türkiye kurtardı
Yunanistan sahil güvenlik ekipleri düzensiz göçmenleri Türk kara sularına iterek ölüme sürükledi. Durumu fark eden Türkiye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçerek göçmenleri kurtardı.
GÜNDEM AA
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenliğince Türk kara sularına geri itilen 48 sığınmacı kurtarıldı.
Ege Denizi'nde, Ayvalık açıklarında bir şişme botta sığınmacıların bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kısa sürede bölgeye ulaştı.
Midilli Adası'na gitmeye çalışırken Yunanistan sahil güvenliği unsurlarınca Türk kara sularına itildiği öğrenilen 48 sığınmacı, Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı Merkezine getirildi.
Yabancı uyruklulara giysi, yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme yardımında bulunuldu.