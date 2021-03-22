22 Mart 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Yunan ölüme itti Türkiye kurtardı

Yunan ölüme itti Türkiye kurtardı

sahil güvenlik ekipleri düzensiz göçmenleri Türk kara sularına iterek ölüme sürükledi. Durumu fark eden ekipleri harekete geçerek göçmenleri kurtardı.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 22.03.2021
ABONE OL
Yunan ölüme itti Türkiye kurtardı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenliğince Türk kara sularına geri itilen 48 sığınmacı kurtarıldı.

Ege Denizi'nde, Ayvalık açıklarında bir şişme botta sığınmacıların bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kısa sürede bölgeye ulaştı.

Midilli Adası'na gitmeye çalışırken Yunanistan sahil güvenliği unsurlarınca Türk kara sularına itildiği öğrenilen 48 sığınmacı, Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı Merkezine getirildi.

Yabancı uyruklulara giysi, yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme yardımında bulunuldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA