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Yalova Valisi'nden acil toplantı kararı! 'Ek tedbirler alacağız'

Son dakika haberine göre; Koronavirüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla devam ederken, Marmara bölgesinin en riskli illerinden biri olan 'da ek tedbirler gündemde. Sağlık Bakanı tarafından açıklanan son risk haritasında 100 binde 275,31'lik oranla 'de 5'inci sırada yer alan Yalova'da İl Hıfzıssıhha Kurulu toplandı.

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Giriş Tarihi: 21.03.2021
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Yalova Valisi'nden acil toplantı kararı! 'Ek tedbirler alacağız'

Sağlık Bakanı 'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında 100 binde 275,31'lik oranla, vaka artışında 'de 5'inci, 'nde ise ilk sırada yer alan 'da, ek tedbirler gündeme geldi. Belediye Başkan Vekili , Yalova Valisi başkanlığında İl Hıfzısıhha Kurulu'nun yarın toplanarak ek tedbirler alacağını açıkladı.

tarafından illere göre haftalık vaka sayıları açıklandı. Açıklamaya göre; 100 binde 275,31'lik vaka oranıyla Yalova, artış oranında Türkiye genelinde 5'inci, Marmara Bölgesi'nde ise 1'ci il oldu. Yüksek riskli iller arasında yer aldığından sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı kentte cadde ve sokakların boşaldığı görüldü.

'VATANDAŞLARIMIZ TEDBİRLERE UYMALI'
Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, yaptığı açıklamada, kent sakinlerini maske, mesafe ve hijyen kurallarına, her zamankinden daha fazla hassasiyet gösterilmesi konusunda uyardı. Tutuk, "Yalova'daki artış bizleri üzüyor. Yalova Valiliği ve Belediye olarak tedbirleri aldık. Vaka artışının sebeplerini araştırıyoruz. Yalova, üç büyük şehrin, geçiş güzergahında yer alıyor. Günlük, tersane ve sanayi tesislerinde çalışmak için çeşitli illerden çok sayıda insan geliyor. Aynı zamanda yazlıkçıların da rağbet ettiği bir kent. Bunların hepsi vaka artışını etkiliyor. Koronavirüse yakalanan hasta sayısını düşürmek ise vatandaşlarımızın elinde. Duyarlı olup, maske ve mesafe tedbirlerine dikkat edilmeli" dedi.

'EK TEDBİRLER GÜNDEMDE'
Vaka artışlarıyla birlikte ek tedbirlerin gündeme geldiğini kaydeden Tutuk, "Yarın Yalova Valisi başkanlığında İl Hıfzısıhha Kurulu toplanacak. Yükselişin ek tedbirler getireceği kaçınılmaz. Yaşanan artışdan dolayı çok özel, ek tedbirler gelecek" diye bilgi verdi.

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