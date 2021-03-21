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21 Mart 2021, Pazar
ANA SAYFA Son dakika: Hangi iller kırmızıya döndü? İşte koronavirüs risk haritasında son durum Giriş: 21.03.2021 12:34 Güncelleme:21.03.2021 12:54 Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 20-26 Şubat'a haftasına ait llilerin renk haritasını açıklamıştı. Peki düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli kategorilerinin yer aldığı haritanın son hali nedir? Hangi iller kırmızıya döndü ya da maviye dönen var mı? İşte 20-26 Şubat ile 13-19 Mart renk haritalarındaki fark... DİĞER