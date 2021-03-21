F-35 raporuna Türkiye damga vurdu! Türkiye'nin ürettiği parçalara mecburlar

MALİYETLERİ YÜKSELTİYOR

Program yetkilileri, alternatif tedarikçiler sağlamanın 108 milyon $'a mal olacağını tahmin ettiklerini belirtirken maliyetlerin alternatif tedarikçilerle "henüz müzakere edilmediğini" ve bu nedenle "üretilen parçalar için maliyet etkisinin ne olacağını henüz bilinmediğini" not etti.