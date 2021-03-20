Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel Kovid-19 risk haritasını paylaştı | İstanbul'da korkutan artış
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 81 ilin güncel risk haritasını paylaştı. İşte 13-19 mart koronavirüs risk haritasına göre il il son durum. Öte yandan İstanbul'daki artış sürerken Ankara ve İzmir'de de artış devam etti. Haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 251,12, Ankara'da 107,99 İzmir'de 111,41 oldu. Haftalık verilere göre Samsun, Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.
SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte 13-19 Mart koronavirüs haritasını paylaştı.
Bakan Koca sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda; "İllerimizde haftalık 100.000 nüfusa karşılık gelen toplam vaka sayısını gösteren insidans haritamızı ekte görebilirsiniz. Normale d��nmek elimizde. Bu ancak tedbirle mümkün." ifadelerini kullandı.
Haftalık verilere göre Samsun, Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.
Haftalık verilere göre Şırnak, Siirt, Hakkari, Mardin ve Şanlıurfa 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.