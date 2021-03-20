Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel Kovid-19 risk haritasını paylaştı | İstanbul'da korkutan artış

Haftalık verilere göre Samsun, Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.



Haftalık verilere göre Şırnak, Siirt, Hakkari, Mardin ve Şanlıurfa 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.