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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel Kovid-19 risk haritasını paylaştı | İstanbul'da korkutan artış

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı 81 ilin güncel risk haritasını paylaştı. İşte 13-19 mart koronavirüs risk haritasına göre il il son durum. Öte yandan 'daki artış sürerken ve 'de de artış devam etti. Haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 251,12, Ankara'da 107,99 İzmir'de 111,41 oldu. Haftalık verilere göre Samsun, Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

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Giriş Tarihi: 20.03.2021 Güncelleme Tarihi: 20.03.2021
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel Kovid-19 risk haritasını paylaştı | İstanbul'da korkutan artış

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı açıkladı! İşte 13-19 Mart koronavirüs haritasını paylaştı.

Bakan Koca sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda; "İllerimizde haftalık 100.000 nüfusa karşılık gelen toplam vaka sayısını gösteren insidans haritamızı ekte görebilirsiniz. Normale d��nmek elimizde. Bu ancak tedbirle mümkün." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL ANKARA VE İZMİR'DEKİ ARTIŞ SÜRDÜ

Sağlık Bakanı Koca'nın duyurduğu 13-19 Mart arasında illere göre her 100 bin kişide görülen vaka sayılarına göre her 100 bin kişide 'da 251,12, 'da 107,99 'de 111,41 oldu.

Haftalık verilere göre Samsun, Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Haftalık verilere göre Şırnak, Siirt, Hakkari, Mardin ve Şanlıurfa 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

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