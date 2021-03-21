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Haberler Galeri İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı | Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri? Hangi ilde kaç vaka var?

İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı | Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri? Hangi ilde kaç vaka var?

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13-19 Mart arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 251,12, Ankara'da 107,99 İzmir'de 111,41 oldu. Haftalık verilere göre Samsun, Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu. Hangi ilde kaç koronavirüs vakası var? İşte il il koronavirüs vaka sayıları

Giriş Tarihi: 21.03.2021 09:50 Güncelleme Tarihi: 21.03.2021 09:50
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İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı | Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri? Hangi ilde kaç vaka var?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüsü yok sayamayız. Onun normal hayatımızı elimizden almasına da izin vermemeliyiz. Bunu tedbirlere uyarak başarabiliriz." uyarısı ile beraber haftalık koronavirüs vaka sayısı tablosunu paylaştı. Bu gören vaka sayısının en çok arttığı ve azaldığı iller belli oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı | Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri? Hangi ilde kaç vaka var?

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 190 bin 129 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 61 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 95 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 958 oldu.

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İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı | Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri? Hangi ilde kaç vaka var?

Son 24 saatte 18 bin 815 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 807 bin 572'ye yükseldi. Test sayısı 36 milyon 165 bin 468'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 992 bin 694, vefat sayısı 29 bin 959, ağır hasta sayısı 1538 oldu.

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İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı | Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri? Hangi ilde kaç vaka var?

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 51,6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,8, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı | Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri? Hangi ilde kaç vaka var?

HANGİ İLDE KAÇ VAKA VAR?