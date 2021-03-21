İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı | Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri? Hangi ilde kaç vaka var?

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13-19 Mart arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 251,12, Ankara'da 107,99 İzmir'de 111,41 oldu. Haftalık verilere göre Samsun, Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu. Hangi ilde kaç koronavirüs vakası var? İşte il il koronavirüs vaka sayıları

Giriş Tarihi: 21.03.2021 09:50 Güncelleme Tarihi: 21.03.2021 09:50 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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