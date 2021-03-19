Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 vaka sayılarının artış gösterdiği 5 ilin sağlık müdürleriyle görüştü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 vaka sayılarının artış gösterdiği Antalya, Balıkesir, Kayseri, Kocaeli ve Samsun il sağlık müdürleriyle koordinasyon toplantısı yaptıklarını bildirdi. Peki, 5 ilde vaka tablosunda son durum ne? İşte illere ait veriler...
Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İl yöneticileri ile tedbir ve uygulamaları istişare ettik. Kısıtlamaları bir daha gelmemek üzere kaldırabilecek olan bizleriz. Virüs yok olmadı, tedbirlere uymak zorundayız." ifadelerini kullandı.
Peki, Antalya, Balıkesir, Kayseri, Kocaeli ve Samsun'un koronavirüs vaka tablosunda son durum ne? İşte illere ait veriler...
KOCAELİ KOVİD-19 VAKA SAYISI
BALIKESİR KOVİD-19 VAKA SAYISI
SAMSUN KOVİD-19 VAKA SAYISI
KAYSERİ KOVİD-19 VAKA SAYISI
ANTALYA KOVİD-19 VAKA SAYISI
GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, (19 MART 2021) "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.Buna göre, son 24 saatte 187 bin 859 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 30 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 87 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 934 oldu.
Son 24 saatte 18 bin 119 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 788 bin 757'ye yükseldi.
Test sayısı 35 milyon 975 bin 339'a ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 971 bin 633, vefat sayısı 29 bin 864, ağır hasta sayısı 1547 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 51,6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,8, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
GEÇMİŞ GÜNLERE AİT KORONAVİRÜS TABLOSU
18 MART
17 MART
16 MART
15 MART