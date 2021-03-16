16 Mart 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre vaka artışının yüksek olduğu illeri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre vaka artışının yüksek olduğu illeri açıkladı

Sağlık Bakanı sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 6-12 Mart koronavirüs risk haritasında en çok vaka artışı ve azalışı olan illeri açıkladı. İşte son açıklanan risk haritasına göre vaka oranı en çok artan ve azalan iller...

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 16.03.2021 Güncelleme Tarihi: 16.03.2021
ABONE OL

SON DAKİKA HABERİ | 81 ilin 6-12 Mart tarihleri arasındaki risk haritasına ait veriler dün gece Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanmıştı. Bakan Koca bu kez vaka artış oranlarında en çok yükseliş ve azalış gösteren illeri sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Samsun, Kilis, Balıkesir, İstanbul ve Yalova. En çok azalan illerimiz: Sakarya, Ordu, Amasya, Rize ve Burdur. Birlikte tedbirlere uyarak kontrollü normalleşmeye destek olalım.

Sağlık Bakanı Koca kritik verileri duyurdu SAĞLIK BAKANI KOCA KRİTİK VERİLERİ DUYURDU

81 ilin 6-12 Mart risk haritası açıklandı 81 İLİN 6-12 MART RİSK HARİTASI AÇIKLANDI
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA