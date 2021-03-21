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FETÖ firarisi Ali Katırcıoğlu'na soğuk duş! Mallarına el konuldu

Son dakika haberine göre; "Kervancı Ali" lakabıyla tanınan ’in sahibi, FETÖ firarisi ile oğullarının şirketlerine el konulması kararı verildi.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 21.03.2021
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FETÖ firarisi Ali Katırcıoğlu'na soğuk duş! Mallarına el konuldu

'ne (FETÖ) finansal katkı sağlayan ve bağlı şirketlerin ortakları, yöneticileri ve çalışanları hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Katırcıoğlu şirketleri de vardı. Gayrimenkul zengini ile oğulları ve , torunu firari olarak aranırken, şirket ortağı 8 kişiye dava açılmıştı. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı.



DAMADI VE KIZINA HAPİS CEZASI
Mahkeme heyeti, Ali Katırcıoğlu'nun damadı 'a " örgütüne üye olma" suçundan 7.5 yıl hapis cezası verdi. Demircan tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak tahliye edildi. Katırcıoğlu'nun tutuksuz yargılanan kızı 'a ise "FETÖ'ye yardım" suçundan 3 yıl 1.5 ay hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, diğer 6 şirket ortağından birine de "örgüte yardım" suçundan 3 yıl 1.5 ay hapis cezası verirken 5 sanık beraat etti. Katırcıoğlu'nun yanında çalışanları şirketlerine ortak yaptığı belirlenmişti.



MÜSADERE EDİLECEK
Mahkeme heyeti, FETÖ'nün örgütsel faaliyetleri kapsamında elde edilen şirket mallarının müsadere edilmesine de karar verdi. ardından Katırcıoğlu ailesinin tüm mal varlığına tedbir konulmuştu. Mahkemenin bu kararıyla birlikte ailenin onlarca şirketi ve şirket malları devlet hazinesine geçmiş oldu.

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