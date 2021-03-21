HDP'li Gergerlioğlu için dini istismar ederek algı operasyonu yaptılar! FETÖ ve HDP'den ortak hamle

FETÖ'CÜLER DE DEVREYE GİRDİ

FETÖ firarileri Emre Uslu ve Said Sefa da Gergerlioğlu'nun abdest alırken gözaltına alındığı oyununa dahil oldu. Emre Uslu Twitter adresinden, "Ey AKP yetkilileri dindarız diye iktidara geldiniz bir kişiyi namaz için abdest aldığı sırada gözaltına aldınız, namaz kılmasına da izin vermediniz. Mekke müşrikleri bile Kabe'de namaza izin vermişti. Allah'ın gazabından kaçamazsınız inşallah" paylaşımında bulundu.