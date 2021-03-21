HDP'li Gergerlioğlu için dini istismar ederek algı operasyonu yaptılar! FETÖ ve HDP'den ortak hamle
Terör örgütü PKK ile olan bağlantısının ardından vekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM'de gözaltına alındı. PKK destekçisi Gergerlioğlu'nun gözaltına alınması hakkında algı operasyonu başlatıldı. HDP kanadı sosyal medyada Gergerlioğlu'nun namaz kılmak için abdest alırken gözaltına alındığını yazdı. Bu skandal oyuna FETÖ'nün militanları Emre Uslu ve Said Sefa da destek verdi.
HDP'li milletvekilleri ve bazı haber sitelerinin Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun sabah namazı için abdest alırken gözaltına alındığı iddiasının tamamen yalan olduğu ortaya çıktı.
Ankara'da güneşin saat: 06.44'te doğduğu, gözaltı işleminin saat:06.50'de başladığı bildirildi.
Hakkında mahkemece verilen kesinleşmiş cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin Genel Kurulda okunmasının ardından milletvekilliği düşen ve Meclis'te eylem yapan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu gözaltına alındı.
"SABAH NAMAZI İÇİN ABDEST ALIRKEN GÖZALTINA ALINDI" YALANI
HDP'li milletvekilleri ve bazı haber sitelerinin; Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun sabah namazı için abdest alırken gözaltına alındığı iddiasının tamamen yalan olduğu ortaya çıktı.
FETÖ'CÜLER DE DEVREYE GİRDİ
FETÖ firarileri Emre Uslu ve Said Sefa da Gergerlioğlu'nun abdest alırken gözaltına alındığı oyununa dahil oldu. Emre Uslu Twitter adresinden, "Ey AKP yetkilileri dindarız diye iktidara geldiniz bir kişiyi namaz için abdest aldığı sırada gözaltına aldınız, namaz kılmasına da izin vermediniz. Mekke müşrikleri bile Kabe'de namaza izin vermişti. Allah'ın gazabından kaçamazsınız inşallah" paylaşımında bulundu.
Bir diğer FETÖ'cü Said Sefa ise, "Türkiye tarihinde bir milletvekilini namaza giderken, abdest alırken gözaltına almak AKP iktidarına nasip oldu!" şeklinde tweet attı.
GÜNEŞ SAAT: 06.44'TE DOĞUYOR, GÖZALTI İŞLEMİNİN SAAT:06.50'DE BAŞLADI
Güvenlik güçlerinin, gözaltı işlemi için güneşin doğması ve namaz vaktinin çıkmasını beklediği, gözaltı işleminin daha sonra başlatıldığı öğrenildi. Ankara'da güneşin saat: 06.44'te doğduğu, gözaltı işleminin saat:06.50'de başladığı bildirildi.
KAYA: "SABAH NAMAZI İÇİN ABDEST ALIRKEN REHİN ALINDI"
Gergerlioğlu'nun sabah namazı için abdest alırken gözaltına alındığı yalanını paylaşan milletvekili ve gazeteciler şunlar:
HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya: "Milletin iradesi ve vekili olan Ömer Faruk Gergerlioğlu sabah namazı için abdest alırken elbisesi ve ayakkabısını giymesine müsaade edilmeyerek darbeciler tarafından meclis basılarak rehin alınmıştır."
YOL TV: "HDP Milletvekili Hüda Kaya: Gergerlioğlu sabah namazı için abdest alırken elbisesi ve ayakkabısını giymesine müsaade edilmeden alındı."
"SABAH NAMAZI İÇIN ABDEST ALDIĞI SIRADA GÖZALTINA ALMIŞLAR"
Gazeteci Yazgülü Aydoğan: "O kadar dindarlar ki Gergerlioğlu'nu sabah namazı için abdest aldığı sırada gözaltına almışlar, ayağında ayakkabısı, yüzünde maskesi yok! Yaka paça! Ne öfkeymiş, seçilmiş bir milletvekiline?"
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu: "Sevgili dostum Ömer Faruk Gergerlioğlu TBMM'de lavaboda abdest alırken gözaltına alındı. Zulmünüze, zalimliğinize lanet olsun..."
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba: Meclis'te adalet nöbetini sürdüren Ömer Faruk Gergerlioğlu lavaboda abdest alırken, kıyafetlerini giymesine dahi izin verilmeden gözaltına alındı."
CHP eski İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş: "HDP'li Ö. Faruk Gergerlioğlu, Nevruz Bayramı sabahı, Meclis'te abdest alırken gözaltına alındı"