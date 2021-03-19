Vekilliği düşen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu Meclis'i neden terk etmiyor?







NEYİ BEKLİYOR?

Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunmuştu. Ömer Faruk Gergerlioğlu, işte bunun sonucunu beklediğini ifade ediyor. Ancak Anayasa Mahkemesi'nin bunu ne zaman görüşeceği belli değil. Çünkü Berberoğlu kararında, Anayasa Mahkemesi kararını 21 ay sonra vermişti. Şu anda kısa süre sonra bunu görüşmeyeceği söyleniyor.