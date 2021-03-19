19 Mart 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Vekilliği düşen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu Meclis'i neden terk etmiyor?

Vekilliği düşen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu Meclis'i neden terk etmiyor?

Genel Kurulunda yargı kararı okunarak milletvekilliği düşürülen HDP'li , Meclis'te 24 saatini doldurdu. Gergerlioğlu neden hala Meclis'te? A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu haberin detaylarını anlattı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.03.2021 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021
ABONE OL

Genel Kurulunda, hakkında 'terör propagandası yapmak' suçundan kesinleşen mahkeme kararının okunmasının ardından milletvekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu, Meclis'teki bekleyişini sürdürüyor. Kararın ardından HDP grup odasına geçen Gergerlioğlu, geceyi yine odasında geçirdi. Gergerlioğlu, odasına yer yatağı serip gece burada uyudu.

A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu haberin detaylarını anlattı:

", Genel Kurul'dan çıktı ancak ana binada 2. katta grup odalarında yani grup başkanvekillerinin ve grup yönetiminin olduğu bölümde kalıyor şu anda. HDP bölümünde kalıyor. Gergerlioğlu, geceyi TBMM'de geçirdi ve geçirmeye de devam edeceğini belirtiyor.




NEYİ BEKLİYOR?
'ne bireysel başvuruda bulunmuştu. Ömer Faruk Gergerlioğlu, işte bunun sonucunu beklediğini ifade ediyor. Ancak Anayasa Mahkemesi'nin bunu ne zaman görüşeceği belli değil. Çünkü Berberoğlu kararında, Anayasa Mahkemesi kararını 21 ay sonra vermişti. Şu anda kısa süre sonra bunu görüşmeyeceği söyleniyor.

MECLİS'TE KALMAYA DEVAM EDECEK Mİ?
Peki Ömer Faruk Gergerlioğlu Meclis'te kalmaya devam edecek mi? Şunu ifade edelim; 2 yıl 6 ay hapis cezası almıştı Gergerlioğlu ve bunun infazı söz konusu. Bu nedenle savcılığın 10 gün içinde Gergerlioğlu'nu davet etmesi bekleniyor. Bu davete uymaması durumunda da Gergerlioğlu'nun zorla götürülmesi de söz konusu olabilecek.

Özetle şunu söyleyelim: Gergerlioğlu Meclis'te kalmaya devam edeceğini söylüyor Anayasa Mahkemesi'nin kararına kadar. Ancak Anayasa mahkemesinin kısa süre içinde bir karar alınması beklenmiyor. Bu durumda 10 gü içerisinde savcılığın bir davette bulunması bekleniyor Gergerlioğlu'na..."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP'li vekilin HALK TV'deki 'HDP' tepkisi gündem oldu CHP'Lİ VEKİLİN HALK TV'DEKİ 'HDP' TEPKİSİ GÜNDEM OLDU
Fezleke ve Gergerlioğlu açıklaması FEZLEKE VE GERGERLİOĞLU AÇIKLAMASI
Son dakika: HDP'li Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürüldü SON DAKİKA: HDP'Lİ GERGERLİOĞLU'NUN MİLLETVEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLDÜ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA