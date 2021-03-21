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Son dakika: HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu Meclis'te gözaltına alındı! İşte detaylar

A Haber
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Giriş: 21.03.2021 09:12
Güncelleme:21.03.2021 09:20
Son dakika haberi... Hakkında mahkemece verilen kesinleşmiş cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin Genel Kurulda okunmasının ardından milletvekilliği düşen ve Meclis'te eylem yapan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu gözaltına alındı. Detayları A Haber muhabiri Özkan Özcan aktardı.
HDP’li Gergerlioğlu gözaltına alındı HDP'Lİ GERGERLİOĞLU GÖZALTINA ALINDI
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