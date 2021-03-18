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CHP'li Selin Sayek Böke'nin Ömer Faruk Gergerlioğlu kararı sonrası gözleri doldu! İşte HALK TV'de yaşanan o anlar

'li 'nun milletvekilliğinin düşürülmesine 'den tepkiler gelmişti, konu CHP Genel Sekreteri 'ye de soruldu. , tam anlamıyla cevap veremedi. Soru karşısından duygulanan Böke'nin gözleri doldu. İşte 'de yaşanan o anlar ve Böke'nin Gergerlioğlu olayıyla ilgili yorumu...

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 18.03.2021 Güncelleme Tarihi: 18.03.2021
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Sesi titredi, boğazı düğümlendi.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, "Yani çok üzgünüm, ülke olarak haketmediğimiz bir şeyi yaşadığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesine CHP'den bir tepki de Selin Sayek Böke'den geldi.

Böke, "Buna izin vermeyeceğiz. Hakikaten vermememiz gerekiyor. Alışmamamız gerekiyor. Yaşananlar normal değil."

HALK TV'de katıldığı programda CHP'li Böke, HDP'li Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesini değerlendirirken zor anlar yaşadı.

Program sunucusunun 'Duygulandığınızı görüyorum.' sözleri üzerine Selin Sayek Böke, 'Öyle hissediyorum.' diyerek yanıt verdiği esnada gözlerinin dolduğu duygulandığı görünüyor.

CHPli vekilin HALK TVdeki HDP tepkisi gündem oldu CHP'Lİ VEKİLİN 'HDP' İÇİN DÖKTÜĞÜ GÖZYAŞLARI...

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