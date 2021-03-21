İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Bakan Soylu Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Milletimize doğru bilgi vermek görevimiz. 1 Milyon kişi başına kadın cinayeti oranları; Dünya 13 kişi Avrupa 8 kişi Türkiye 3.8 kişi. Sorumluluğumuz, şiddetin her türlüsü ile mücadele etmektir. Türkiye, mücadelesi ile dünya ülkelerine örnek olacak." ifadelerine yer verdi.

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