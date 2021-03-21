İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Sözleşmesi'nin feshi sonrasında başlatılan algı operasyonlarına cevap verdi. Bakan Soylu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "1 Milyon kişi başına kadın cinayeti oranları; Dünya 13 kişi Avrupa 8 kişi Türkiye 3.8 kişi. Sorumluluğumuz, şiddetin her türlüsü ile mücadele etmektir" ifadelerine yer verdi.
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İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesinin ardından sosyal medyada kasıtlı olarak başlatılan algı operasyonuna tepki geldi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin kadın cinayetinde listenin başında olduğu ve bu sayının artacağı yönündeki iftiralara istatistikler ile cevap verdi.
Bakan Soylu Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Milletimize doğru bilgi vermek görevimiz. 1 Milyon kişi başına kadın cinayeti oranları; Dünya 13 kişi Avrupa 8 kişi Türkiye 3.8 kişi. Sorumluluğumuz, şiddetin her türlüsü ile mücadele etmektir. Türkiye, mücadelesi ile dünya ülkelerine örnek olacak." ifadelerine yer verdi.