21 Mart 2021, Pazar
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

İçişleri Bakanı , 'nin feshi sonrasında başlatılan algı operasyonlarına cevap verdi. Bakan Soylu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "1 Milyon kişi başına oranları; Dünya 13 kişi Avrupa 8 kişi Türkiye 3.8 kişi. Sorumluluğumuz, şiddetin her türlüsü ile mücadele etmektir" ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi: 21.03.2021 Güncelleme Tarihi: 21.03.2021
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

'nin feshedilmesinin ardından sosyal medyada kasıtlı olarak başlatılan algı operasyonuna tepki geldi.

İçişleri Bakanı , Türkiye'nin kadın cinayetinde listenin başında olduğu ve bu sayının artacağı yönündeki iftiralara istatistikler ile cevap verdi.

Bakan Soylu Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Milletimize doğru bilgi vermek görevimiz. 1 Milyon kişi başına kadın cinayeti oranları; Dünya 13 kişi Avrupa 8 kişi Türkiye 3.8 kişi. Sorumluluğumuz, şiddetin her türlüsü ile mücadele etmektir. Türkiye, mücadelesi ile dünya ülkelerine örnek olacak." ifadelerine yer verdi.

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