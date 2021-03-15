TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan fezleke ve Gergerlioğlu açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop soruları gündemdeki konulara ilişkin açıklama yaptı. Şentop'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

GERGERLİOĞLU MESAJI

Şentop, HDP Kocaeli Milletvekili Gergerlioğlu'nun kesinleşen yargı kararıyla ilgili dosyası hakkında konuştu.

Anayasa'ya göre kesin hüküm bağlayıcıdır ve onun gereği yerine getirilir. Anayasa Mahkemesine bireysel başvurunun sonucunu beklemek söz konusu değil.

FEZLEKE AÇIKLAMASI

Anayasa'daki hükme göre kesin hükmün Genel Kurul'a iletilmesiyle milletvekilliği düşer diyor. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yolu hükmün kesinleşmesini engelleyen bir yol değildir. Anayasa Mahkemesi'nin kararları doğrudan etki etmiyor. Yatay etki ediyor. Kesin hüküm Anayasa'ya göre bağlayıcıdır ve onun gereği yerine getirilir.

SUUDİ ARABİSTAN'IN TÜRK OKULLARI KARARI HAKKINDA AÇIKLAMA

Benim okuduğum kadarıyla kapatma değil de fiilen 2020 içerisinde Mekke ve Medine'deki okullar kapatıldı diye. Fiilen dediğine göre henüz resmi karar yok diye anladım ben. Bununla ilgili girişimleri yapacaktır ilgililer.