Son dakika: İçişleri Bakanlığı: Hakkari’de 9 kilo A-4 patlayıcı ve 204 kilo eroin ele geçirildi
İçişleri Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasına göre; Hakkari’de toprağa gömülü vaziyette 9 kilo 200 gram A-4 plastik patlayıcı ile bir kamyonda 204 kilo 200 gram eroin ele geçirildi
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İçişleri açıklamasına göre; Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, Yüksekova ilçesinde bir ikamette yapılan aramalarda toprağa gömülü vaziyette; 9 kilo 200 gram A-4 plastik patlayıcı, 426 litre asetik anhidrit (Eroin hammedesi), 2 adet çelik yelek, 2 adet uyuşturucu madde pres makinesi, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde çoğaltımı ile ilgili bilgilerin yazılı olduğu not defteri ele geçirilirken, 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Ayrıca Bakanlık, Yüksekova'da bir kamyonda yapılan aramalarda 204 kilo 200 gram eroin maddesi yakalanırken gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldığını duyurdu.
NELER ELE GEÇİRİLDİ?
İçişleri açıklamasına göre; Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, Yüksekova ilçesinde bir ikamette yapılan aramalarda toprağa gömülü vaziyette; 9 kilo 200 gram A-4 plastik patlayıcı, 426 litre asetik anhidrit (Eroin hammedesi), 2 adet çelik yelek, 2 adet uyuşturucu madde pres makinesi, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde çoğaltımı ile ilgili bilgilerin yazılı olduğu not defteri ele geçirilirken, 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.