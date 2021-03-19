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Son dakika: İçişleri Bakanlığı: Hakkari’de 9 kilo A-4 patlayıcı ve 204 kilo eroin ele geçirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasına göre; ’de toprağa gömülü vaziyette 9 kilo 200 gram A-4 plastik patlayıcı ile bir kamyonda 204 kilo 200 gram ele geçirildi

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Giriş Tarihi: 19.03.2021 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021
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Son dakika: İçişleri Bakanlığı: Hakkari’de 9 kilo A-4 patlayıcı ve 204 kilo eroin ele geçirildi

SON DAKİKA | Güvenlik güçleri teröristlere ve onların finans kaynaklarına ağır darbeler vurmaya devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı, 'de toprağa gömülü vaziyette 9 kilo 200 gram A-4 plastik patlayıcı ile bir kamyonda 204 kilo 200 gram ele geçirildiğini bildirdi.

Ayrıca Bakanlık, 'da bir kamyonda yapılan aramalarda 204 kilo 200 gram eroin maddesi yakalanırken gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldığını duyurdu.

NELER ELE GEÇİRİLDİ?

İçişleri açıklamasına göre; Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, Yüksekova ilçesinde bir ikamette yapılan aramalarda toprağa gömülü vaziyette; 9 kilo 200 gram A-4 plastik patlayıcı, 426 litre (Eroin hammedesi), 2 adet çelik yelek, 2 adet uyuşturucu madde pres makinesi, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde çoğaltımı ile ilgili bilgilerin yazılı olduğu not defteri ele geçirilirken, 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.



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