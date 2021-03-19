Son dakika: İçişleri Bakanlığı: Hakkari’de 9 kilo A-4 patlayıcı ve 204 kilo eroin ele geçirildi

NELER ELE GEÇİRİLDİ?

İçişleri açıklamasına göre; Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, Yüksekova ilçesinde bir ikamette yapılan aramalarda toprağa gömülü vaziyette; 9 kilo 200 gram A-4 plastik patlayıcı, 426 litre asetik anhidrit (Eroin hammedesi), 2 adet çelik yelek, 2 adet uyuşturucu madde pres makinesi, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde çoğaltımı ile ilgili bilgilerin yazılı olduğu not defteri ele geçirilirken, 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.







