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Yalova'da pirinç torbaları ve bal tenekelerine gizlenmiş 192 kilo 150 gram eroin ele geçirildi

'da polis tarafından yapılan operasyonlarda pirinç torbaları ve tenekelerine gizlenmiş 192 150 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan A.A, S.P. ve V.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 11.01.2021 Güncelleme Tarihi: 11.01.2021
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Yalova'da pirinç torbaları ve bal tenekelerine gizlenmiş 192 kilo 150 gram eroin ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, güzergahı kullanılarak sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı.
Şüpheliler ve adreslerini takibe alan ekipler, ayrı tarihlerde 2 operasyon düzenledi.

İlk operasyonda, pirinç torbalarının içine gizlenmiş uyuşturucuyu depoladıkları tespit edilen A.A. ve S.P'nin evlerinde arama yapıldı.

Aramalarda, hazırlanarak torbalara konulan 200 pakette 109 750 gram eroin bulundu.

Diğer operasyonda ise V.Y'nin özel bir düzenekle hazırladığı tenekelerinin içinde 118 pakette 82 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.A, S.P. ve V.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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