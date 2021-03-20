Başkan Erdoğan çalışmalarını yürüttüğü Vahdettin Köşkü'nden ayrıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile üçlü bir video konferans görüşmesi gerçekleştirmişti.

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