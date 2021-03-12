İçişleri Bakanı Soylu, Hakkari Yüksekova'da yaklaşık 4 ton eroin üretimine yetecek miktarda 7 ton 420 kilo asetik asit ele geçirildiğini bildirdi.

7 TON 420 ASETİK ASİT!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı paylaşımda "Terörün en büyük finans kaynağına darbe vurmaya devam! Yaklaşık 4 ton eroin üretimine yetecek miktarda 7 ton 420 kilo Asetik A. ele geçirildi. Tebrikler Hakkari Emniyet!" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Yüksekova ilçesinde bulunan depoda terör örgütünün en büyük finans kaynaklarından biri olan eroinin ham maddesi asetik anhidrit saklandığı bilgisinin alınması üzerine aramaların yapıldığı kaydedildi.