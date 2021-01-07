Osmaniye'de araba içinde paspasın altına saklanmış 31 kilo eroin ele geçirildi
Osmaniye'de şüphe üzerine durdurulan otomobilde paspasın altına gizlenmiş halde 31 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. Sürücü M.M. ve otomobildeki Suriyeli M.B. gözaltına alındı.
YAŞAM DHA
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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlara Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda şüphe üzerine Suriyeli M.M. idaresindeki otomobili durdurdu.
Narkotik köpeği "Pars"ın da tepki vermesi üzerine otomobil, emniyet müdürlüğü bahçesine götürüldü.