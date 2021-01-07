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Osmaniye'de araba içinde paspasın altına saklanmış 31 kilo eroin ele geçirildi

'de şüphe üzerine durdurulan otomobilde paspasın altına gizlenmiş halde 31 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. Sürücü M.M. ve otomobildeki Suriyeli M.B. gözaltına alındı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 07.01.2021 Güncelleme Tarihi: 07.01.2021
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Osmaniye'de araba içinde paspasın altına saklanmış 31 kilo eroin ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlara Mücadele Şubesi ekipleri, -- () Otoyolu'nda şüphe üzerine Suriyeli M.M. idaresindeki otomobili durdurdu.

Narkotik köpeği "Pars"ın da tepki vermesi üzerine otomobil, emniyet müdürlüğü bahçesine götürüldü.

Buradaki detaylı aramada, paspasların altına gizlenmiş 31 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. Sürücü M.M. ve otomobildeki Suriyeli M.B. gözaltına alındı.

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