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Son dakika: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı: 1.5 milyon lira kaynak aktardık

Son dakika haberi... Bakan : "Artvin’in Yusufeli ilçesinde meydana gelen yangından etkilenen vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’mıza 1,5 milyon lira kaynak aktardık. Rabbim ülkemizi her türlü felaketten korusun." dedi.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 19.03.2021 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021
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Son dakika: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı: 1.5 milyon lira kaynak aktardık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Artvin'deki yangından etkilenen vatandaşların acil ihtiyaçlarınının karşılanması için 1,5 milyon lira kaynak aktarıldığını duyurdu.



Bakan Selçuk, Twitter hesabından, Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyündeki yangına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Selçuk, "Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen yangından etkilenen vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'mıza 1,5 milyon lira kaynak aktardık. Rabbim ülkemizi her türlü felaketten korusun" ifadelerini kullandı.

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