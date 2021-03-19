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Son dakika: ABD savaş gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Son dakika haberi... Boğazı'ndan geçen ABD Donanması'na ait 61 borda numaralı güdümlü füze kruvazörü ’USS Monterey’, 'ne doğru yol aldı. Geminin boğazdan geçişi sırasında, güvertesinde bulunan askerler dikkat çekti.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 19.03.2021
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Son dakika: ABD savaş gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Ege Denizi'nden saat 08.00'de Boğazı'na giriş yapan ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 61 borda numaralı 'USS Monterey' adlı savaş gemisi, saat 09.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.

Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisi, 'ne doğru yol aldı.

Güdümlü füze kruvazörüne, güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. Geminin boğazdan geçişi sırasında güvertesinde bulunan askerler dikkat çekti.

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