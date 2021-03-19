19 Mart 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Artvin'deki yangın faciası! Üniversite öğrencisi Elif Tamyürek annesinin altınlarını arıyor

Artvin'deki yangın faciası! Üniversite öğrencisi Elif Tamyürek annesinin altınlarını arıyor

Yusufeli ilçesinin Dereiçi köyünde bir evde başlayan ve 35 binada 60 ev ile ahır ve samanlıklara sıçrayan yangının izleri silinmeye çalışılıyor. Yanan binaların enkazının kaldırıldığı köyde, vatandaşlar evlerinden geriye kalan eşyaları ararken üniversite öğrencisi Elif Tamyürek de annesinin altınlarını arıyor.

DHA
Giriş Tarihi: 19.03.2021 09:28 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021 09:29
  • 1
  • 15
Artvin'deki yangın faciası! Üniversite öğrencisi Elif Tamyürek annesinin altınlarını arıyor

Evleri yanan aileler, kendilerini dışarı atarak ahırlardaki hayvanlarını kurtarmaya çalıştı. İhbar üzerine köye Yusufeli ve çevre il ve ilçelerden itfaiye ve Orman Müdürlüğü'ne ait arazözler ile AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
Artvin'deki yangın faciası! Üniversite öğrencisi Elif Tamyürek annesinin altınlarını arıyor

Hızla yayılan alevler, ekiplerin yaklaşık 8 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınabildi. Yangında 35 binada, 60 ev ile ahır ve samanlıklar yandı, 30 dolayında büyükbaş hayvan telef oldu.

  • 3
  • 15
Artvin'deki yangın faciası! Üniversite öğrencisi Elif Tamyürek annesinin altınlarını arıyor

Yangında evleri zarar görenler, yakın akrabalarının yanına yerleştirildi. Yangın, sabah karşı yağmurun da etkisiyle tamamen söndürüldü.

  • 4
  • 15
Artvin'deki yangın faciası! Üniversite öğrencisi Elif Tamyürek annesinin altınlarını arıyor

Korku dolu anların yaşandığı köyde yangının izleri silinmeye çalışılıyor. Hasar tespit çalışması süren köyde, iş makineleri eşliğinde enkazlar kaldırılıyor.

  • 5
  • 15
Artvin'deki yangın faciası! Üniversite öğrencisi Elif Tamyürek annesinin altınlarını arıyor

Kızılay ekipleri de vatandaşlara sıcak yemek ve su dağıtıyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri büyükbaş hayvanlar için köye getirdiği saman balyalarını dağıttı.