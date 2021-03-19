Artvin'deki yangın faciası! Üniversite öğrencisi Elif Tamyürek annesinin altınlarını arıyor

Yusufeli ilçesinin Dereiçi köyünde bir evde başlayan ve 35 binada 60 ev ile ahır ve samanlıklara sıçrayan yangının izleri silinmeye çalışılıyor. Yanan binaların enkazının kaldırıldığı köyde, vatandaşlar evlerinden geriye kalan eşyaları ararken üniversite öğrencisi Elif Tamyürek de annesinin altınlarını arıyor.