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19 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Artvin'deki yangın faciası! Üniversite öğrencisi Elif Tamyürek annesinin altınlarını arıyor Artvin'deki yangın faciası! Üniversite öğrencisi Elif Tamyürek annesinin altınlarını arıyor
Yusufeli ilçesinin Dereiçi köyünde bir evde başlayan ve 35 binada 60 ev ile ahır ve samanlıklara sıçrayan yangının izleri silinmeye çalışılıyor. Yanan binaların enkazının kaldırıldığı köyde, vatandaşlar evlerinden geriye kalan eşyaları ararken üniversite öğrencisi Elif Tamyürek de annesinin altınlarını arıyor.
Giriş Tarihi: 19.03.2021 09:28 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021 09:29
Evleri yanan aileler, kendilerini dışarı atarak ahırlardaki hayvanlarını kurtarmaya çalıştı. İhbar üzerine köye Yusufeli ve çevre il ve ilçelerden itfaiye ve Orman Müdürlüğü'ne ait arazözler ile AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Hızla yayılan alevler, ekiplerin yaklaşık 8 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınabildi. Yangında 35 binada, 60 ev ile ahır ve samanlıklar yandı, 30 dolayında büyükbaş hayvan telef oldu.
Yangında evleri zarar görenler, yakın akrabalarının yanına yerleştirildi. Yangın, sabah karşı yağmurun da etkisiyle tamamen söndürüldü.
Korku dolu anların yaşandığı köyde yangının izleri silinmeye çalışılıyor. Hasar tespit çalışması süren köyde, iş makineleri eşliğinde enkazlar kaldırılıyor.
Kızılay ekipleri de vatandaşlara sıcak yemek ve su dağıtıyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri büyükbaş hayvanlar için köye getirdiği saman balyalarını dağıttı.