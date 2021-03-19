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19 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Artvin'deki yangın bölgesine gitti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Artvin'deki yangın bölgesine gitti
Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde çıkan yangında 60 ev küle döndü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yangın bölgesine giderek incelemelerde bulundu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 193 bağımsız bölümde hasar tespit edildiğini açıkladı.
Giriş Tarihi: 19.03.2021 11:15
Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde önceki gün 35 bina ve 60 hanenin kül olduğu yangının ardından bugün köye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum incelemelerde bulundu.
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Bakan Soylu, bugün sabah saatlerinde helikopterle Erzurum üzerinden köye gelerek beraberinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile birlikte köy halkına geçmiş olsun temennisinde bulundu.
Bakan Soylu, "Allah beterinden korusun" diyerek köy halkına Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da "Geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Bakan Soylu "Can kaybı olmadı ona şükretmek lazım. Gerisini telafi ederiz inşallah. Hiç endişe etmeyin merak etmeyin" ifadelerini kullandı.
Yangının yaşandığı mahalleyi gören bir tepeden bölgeyi inceleyen Bakanlar Vali Yılmaz Doruk'tan da bilgi aldı.