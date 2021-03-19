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Son dakika: 15 Temmuz Anma Programlarına “Türkiye Geçilmez” teması! Fahrettin Altun paylaştı

Son dakika haberine göre İletişim Başkanı , anma programlarının sloganını, ' Geçilmez' olarak belirlediklerini açıkladı.

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Giriş Tarihi: 19.03.2021 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021
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Son dakika: 15 Temmuz Anma Programlarına “Türkiye Geçilmez” teması! Fahrettin Altun paylaştı

Koordinasyonu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca yürütülen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programlarının bu yılki teması "Türkiye Geçilmez" olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, konuya ilişkin açıklamasında, şunları kaydetti:

"Bin yıldır vatan kıldığımız bu aziz topraklar birliğimizin ve dirliğimizin teminatıdır. Şehit kanlarıyla sulanmış bu mübarek topraklar, Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Sakarya'da, 15 Temmuz'da geçilemeyen iman dolu sinelerin otağıdır.


Aziz milletimizin birliğinin, Türkiyemizin güçlenmesinin, her alanda yakaladığımız gelişmenin, çizdiğimiz gelecek vizyonunun ve dünya mazlumlarına uzanan şefkat elimizin daha da perçinlenmesi adına canlarını feda eden aziz şehitlerimizin hatıraları için bu sene 15 Temmuz anma programlarımızın sloganını 'Türkiye Geçilmez' olarak belirledik."

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