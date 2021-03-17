Son dakika: Artvin'de korkutan yangın! İçişleri Bakanlığı'ndan Artvin'deki yangın hakkında flaş açıklama
Son dakika haberleri... Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde çıkan yangın 50’ye yakın eve sıçradı. Yangınla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Can kaybı bulunmamaktadır. Söndürme çalışmaları devam etmektedir." ifadelerine yer verdi.
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Artvin'de köyde yangın, 50'ye yakın ev alev aldı, ekipler müdahale ediyor. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevlerin köydeki diğer evlere sıçramaması için yoğun çalışma yürütülüyor.
Dereiçi köyü Muhtarı Sabri Duman, "Köyümüzde büyük bir felaket yaşanıyor. Şuana kadar 50'ye yakın ev alev aldı. Ekipler müdahale ediyor" dedi.
İÇİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı yangınla ilgili, 'Yusufeli İlçemize bağlı 170 haneli Dereiçi Köyü'nde bir evde başlayan yangın diğer evlere sıçramıştır. Gerekli müdahaleler AFAD koordinasyonunda yapılmaktadır. Can kaybı bulunmamaktadır. Söndürme çalışmaları devam etmektedir. Geçmiş olsun, Allah beterinden korusun' dedi.