17 Mart 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Artvin'de korkutan yangın! İçişleri Bakanlığı'ndan Artvin'deki yangın hakkında flaş açıklama

Son dakika: Artvin'de korkutan yangın! İçişleri Bakanlığı'ndan Artvin'deki yangın hakkında flaş açıklama

Son dakika haberleri... 'in  ilçesine bağlı Dereiçi köyünde çıkan yangın 50’ye yakın eve sıçradı. Yangınla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Can kaybı bulunmamaktadır. Söndürme çalışmaları devam etmektedir." ifadelerine yer verdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.03.2021 Güncelleme Tarihi: 17.03.2021
ABONE OL

'de köyde yangın, 50'ye yakın ev alev aldı, ekipler müdahale ediyor. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevlerin köydeki diğer evlere sıçramaması için yoğun çalışma yürütülüyor.

Dereiçi köyü Muhtarı Sabri Duman, "Köyümüzde büyük bir felaket yaşanıyor. Şuana kadar 50'ye yakın ev alev aldı. Ekipler müdahale ediyor" dedi.

İÇİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı yangınla ilgili, ' İlçemize bağlı 170 haneli Dereiçi Köyü'nde bir evde başlayan yangın diğer evlere sıçramıştır. Gerekli müdahaleler AFAD koordinasyonunda yapılmaktadır. Can kaybı bulunmamaktadır. Söndürme çalışmaları devam etmektedir. Geçmiş olsun, Allah beterinden korusun' dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA