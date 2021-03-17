17 Mart 2021, Çarşamba
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Son dakika: İçişleri Bakanlığından Yusufeli'ndeki yangın hakkında açıklama: AFAD'dan 1 milyon lira ödenek gönderildi

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, "'ndeki yangın büyük oranda kontrol altına alındı. AFAD'dan 1 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildi." dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.03.2021 Güncelleme Tarihi: 17.03.2021
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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çatakl, "Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyündeki yangın büyük oranda kontrol altına alındı. AFAD'dan 1 milyon TL acil yardım ödeneği gönderildi. Yangından etkilenen vatandaşlarımızın barınma ve beslenme ihtiyaçları için hazırlıklar tamamlandı. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. açıklamasını yaptı.

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