İtalya’da Covid-19 vaka sayıları artmaya devam ediyor

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayıları artmaya devam ediyor.

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 364 bin 822 korona virüs testi yapıldığı ve 25 bin 735 yeni vakanın tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 3 milyon 332 bin 418'e ulaştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 386 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 104 bin 241'e yükseldiğini açıkladı.



Bakanlık, 16 bin 292 kişinin daha iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 556 bin 539'a yükseldiğini belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastası sayısı ise 31 artarak 3 bin 364'e ulaştı.



İtalya'da bugüne kadar 7 milyon 428 bin 407 doz Covid-19 aşısı yapılırken, 2 milyon 336 bin 928 kişiye aşının her iki dozu uygulandı.