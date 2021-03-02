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Covid-19 salgını ne zaman sona erecek? DSÖ'den korkutan açıklama

Dünyayı içinden çıkılamaz bir hale sokan coronavirüs (Covid-19) salgını ne zaman sona erecek? Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durumlar Programı Direktörü , konuya ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Mike Ryan, korkutan ve umutsuz cümleler kurdu.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 02.03.2021 Güncelleme Tarihi: 02.03.2021
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Covid-19 salgını ne zaman sona erecek? DSÖ'den korkutan açıklama

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.

Ghebreyesus, küresel Kovid-19 vakalarının 7 haftalık düşüşün ardından ilk kez geçen hafta arttığına dikkati çekti.

Vaka artışlarının Amerika, Avrupa, Güneydoğu Asya ve Doğu Akdeniz'de gerçekleştiğini aktaran Ghebreyesus, bu durumun kendileri için hayal kırıklığı olduğunu ancak artışa şaşırmadıklarını vurguladı.

DSÖ'nün aşı programı COVAX kapsamında Gana ve Fildişi Sahili'nde ilk kez sağlık çalışanlarından, aşılama çalışmalarının başladığını ifade eden Ghebreyesus, bugünden mayıs sonuna kadar COVAX üyesi 142 ülkeye 237 milyon doz aşı tedarik edeceklerini kaydetti.

VİRÜS YENİDEN "SIÇRAMA" YAPABİLİR UYARISI

Salgının gidişatına ilişkin soruyu yanıtlayan Direktörü da "2021 sonunda salgının sona ermesini beklemek çok erken ve gerçekçi değil." dedi.

Salgına karşı küresel mücadelenin aşı uygulamalarının başladığı 10 hafta öncesine kadar daha iyi durumda olduğunu vurgulayan Ryan, bununla beraber virüsün kontrol altına alınmaya başlandığını söylemek için çok erken olduğu uyarısında bulundu.

Ryan, DSÖ'nün virüsün yayılımını önlemeye odaklandığını belirterek, "Mesele, bizim virüsü kontrol altına almamız ama şu anda kontrol fazlasıyla virüste." diye konuştu.

DSÖ'nün Kovid-19'a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove ise salgının ne zaman biteceğine ilişkin bir tahminde bulunmalarının mümkün olmadığını belirtti.

Kerkhove, salgına karşı bilinen tüm önlemlere uyulması gerektiğini aksi takdirde virüsün tekrar "sıçrama" yapacağı uyarısında bulundu.

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