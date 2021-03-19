Instagram ve WhatsApp ne zaman düzelecek? Instagram akış yenilemedi sorunu! Sosyal medya sorunu düzeldi mi?
Instagram ve WhatsApp ne zaman düzelecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Mesajlaşma uygulamasında sorun yaşayan pek çok kişi karşı karşıya geldiği problemleri sosyal medya üzerinden diğer kullanıcılara bildiriyor. Bu bağlamda konu hakkında arama motorları üzerinden yapılan araştırmalar artışa geçti. İşte, Instagram ve WhatsApp ne zaman düzelecek?
Instagram ve WhatsApp ne zaman düzelecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Uygulamayı kullananlar bağlantı problemleri yaşadığına dair bildirimde bulunuyor. Mesajlaşma uygulamasında dakikalardır hiçbir işlem yapılamıyor. İşte, Instagram ve WhatsApp ne zaman düzelecek? Instagram akış yenilemedi sorunu! Sosyal medya sorunu düzeldi mi?
WhatsApp ve WhatsApp Web'te erişim sorunu yaşanıyor. Yetkililerden ise sorun ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi.
WHATSAPP ARIZA HARİTASI - 19 MART 2021
Instagram, WhatsApp ve Facebook Messenger'a erişim sorunu yaşanıyor
Uzmanlar, erişim probleminden etkilenen platformların hepsinin Facebook şirketine ait olması sebebiyle, erişim sorununun Facebook'un veri merkezlerindeki bir problem nedeniyle ortaya çıkmış olabileceğini belirtiyor
Sosyal ağ platformları Instagram, WhatsApp ve Facebook Messenger'a erişim sağlanamıyor.
Kullanıcılar söz konusu platformlara erişmek istediklerinde hata mesajlarıyla karşılaşıyor. Instagram'ın ana sayfasında yer alan "Server Hatası" mesajı, sorunun veri merkezleriyle ilgili olduğunu ortaya koyuyor.
Uzmanlar, erişim probleminden etkilenen platformların hepsinin Facebook şirketine ait olması sebebiyle, erişim sorununun Facebook'un veri merkezlerindeki bir problem nedeniyle ortaya çıkmış olabileceğini belirtiyor. Şirket tarafından ise söz konusu probleme ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
Tüm dünyadan kullanıcılar, konuyla ilgili Twitter üzerinden binlerce paylaşım yaptı.
WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ SORULARI TWİTTER'DA OLAY OLDU!
WhatsApp'ta yaşanan erişim sorunun ardından Twitter'da whatsapp TT oldu. Milyonlarca kullanıcı paylaşımda bulundu. İşte o yorumlardan bazıları...
-whatsapp çöktü mü bana hiç mesaj gelmiyor
şu dünyada tek çöken whatsapp değil
whatsapp neden açılmıyor
whatsapa ne oldu böyle