Instagram ve WhatsApp ne zaman düzelecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Uygulamayı kullananlar bağlantı problemleri yaşadığına dair bildirimde bulunuyor. Mesajlaşma uygulamasında dakikalardır hiçbir işlem yapılamıyor. İşte, Instagram ve WhatsApp ne zaman düzelecek? Instagram akış yenilemedi sorunu! Sosyal medya sorunu düzeldi mi?

WhatsApp ve WhatsApp Web'te erişim sorunu yaşanıyor. Yetkililerden ise sorun ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

WHATSAPP ARIZA HARİTASI - 19 MART 2021

Instagram, WhatsApp ve Facebook Messenger'a erişim sorunu yaşanıyor

Uzmanlar, erişim probleminden etkilenen platformların hepsinin Facebook şirketine ait olması sebebiyle, erişim sorununun Facebook'un veri merkezlerindeki bir problem nedeniyle ortaya çıkmış olabileceğini belirtiyor

Sosyal ağ platformları Instagram, WhatsApp ve Facebook Messenger'a erişim sağlanamıyor.

Kullanıcılar söz konusu platformlara erişmek istediklerinde hata mesajlarıyla karşılaşıyor. Instagram'ın ana sayfasında yer alan "Server Hatası" mesajı, sorunun veri merkezleriyle ilgili olduğunu ortaya koyuyor.

Uzmanlar, erişim probleminden etkilenen platformların hepsinin Facebook şirketine ait olması sebebiyle, erişim sorununun Facebook'un veri merkezlerindeki bir problem nedeniyle ortaya çıkmış olabileceğini belirtiyor. Şirket tarafından ise söz konusu probleme ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Tüm dünyadan kullanıcılar, konuyla ilgili Twitter üzerinden binlerce paylaşım yaptı.

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ SORULARI TWİTTER'DA OLAY OLDU!

WhatsApp'ta yaşanan erişim sorunun ardından Twitter'da whatsapp TT oldu. Milyonlarca kullanıcı paylaşımda bulundu. İşte o yorumlardan bazıları...

-whatsapp çöktü mü bana hiç mesaj gelmiyor

şu dünyada tek çöken whatsapp değil

whatsapp neden açılmıyor

whatsapa ne oldu böyle