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Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 19 Mart 2021 Kovid-19 tablosu | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi vefat etti, vakalarda son durum ne?

SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 19 Mart 2021 Kovid-19 tablosu | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi vefat etti, vakalarda son durum ne?

Son dakika haberi... covid19.saglik.gov.tr web adresinden 'nin 19 Mart 2021 tarihine ait Kovid-19 tablosunu duyurdu. Peki, Türkiye'de Covid-19'dan kaç kişi vefat etti, Türkiye'de sayısı ne kadar oldu? İşte Türkiye'de vefat ve vaka sayısında son durum....

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.03.2021 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021
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tarafından Günlük (Kovid-19) Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 187 bin 859 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 30 kişinin testi pozitif çıktı, 87 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1547 oldu, 18 bin 119 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 788 bin 757'ye yükseldi.

GEÇMİŞ GÜNLERE AİT KORONAVİRÜS TABLOSU

18 MART

17 MART

16 MART

15 MART

14 MART

13 MART

12 MART

11 MART

10 MART

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde? HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE?

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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