18 Mart 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun “gümrük” iddiası boşa çıktı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun “gümrük” iddiası boşa çıktı

Genel Başkanı , grup toplantısında Van ’nın kapalı olduğunu iddia etti. Ancak gerçek öyle değil... Sınır Kapısı 08.00 17.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Sadece TIR geçişlerinin şimdilik durmuş olmasının nedeniyse tarafındaki inşaat çalışmaları.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.03.2021 Güncelleme Tarihi: 17.03.2021
ABONE OL

Grup toplantısında kameralar karşısına geçen lideri Van 'nın kapalı olduğunu söyledi. Yine bilgi sahibi olmadan ve gerçeği araştırmadan yorumda bulunan Kılıçdaroğlu, bir kez daha baltayı taşa vurdu.

'a açılan Van Sınır Kapısında 08.00 17.00 saatleri arasında hizmet veriliyor.

Hudut kapısı, sadece TIR giriş ve çıkışları için şimdilik kapalı.

Bunun sebebiyse İran tarafındaki 'ndaki gümrük sahası inşaat çalışması.

“Gümrük” iddiası boşa çıktı "GÜMRÜK" İDDİASI BOŞA ÇIKTI

Bu çalışma bittiğinde TIR giriş çıkışlarına da Kapıköy açılacak.

Türk ve yabancı yolcuların pasaport veri giriş-çıkış işlemleri ise şu anda yapılıyor.

'nda ise pandemi tedbirleri nedeniyle yolcu giriş-çıkış işlemi yapılmıyor ama yük değişimi yöntemiyle ticari faaliyetler devam ediyor.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, iddiasının gerçek dışı çıkmasının ardından bir açıklama yapacak mı sorusuna ise henüz yanıt bulunmuş değil.

Millet İttifakı yamalı bohçaya döndü! MİLLET İTTİFAKI YAMALI BOHÇAYA DÖNDÜ!
CHP Gara katliamında HDP ile aynı yolda CHP GARA KATLİAMINDA HDP İLE AYNI YOLDA
Kılıçdaroğlu ve ekibinden şantajcılara skandal teklif KILIÇDAROĞLU VE EKİBİNDEN ŞANTAJCILARA SKANDAL TEKLİF
Sabotaj! Kılıçdaroğlu'nun amacı ne? SABOTAJ! KILIÇDAROĞLU'NUN AMACI NE?

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA