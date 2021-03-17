Kemal Kılıçdaroğlu'nun “gümrük” iddiası boşa çıktı

İran'a açılan Van Kapıköy Sınır Kapısında 08.00 17.00 saatleri arasında hizmet veriliyor.

Hudut kapısı, sadece TIR giriş ve çıkışları için şimdilik kapalı.

Bunun sebebiyse İran tarafındaki Razi Hudut Kapısı'ndaki gümrük sahası inşaat çalışması.

Bu çalışma bittiğinde TIR giriş çıkışlarına da Kapıköy açılacak.

Türk ve yabancı yolcuların pasaport veri giriş-çıkış işlemleri ise şu anda yapılıyor.

Van Kapıköy Demiryolu Hudut Kapısı'nda ise pandemi tedbirleri nedeniyle yolcu giriş-çıkış işlemi yapılmıyor ama yük değişimi yöntemiyle ticari faaliyetler devam ediyor.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, iddiasının gerçek dışı çıkmasının ardından bir açıklama yapacak mı sorusuna ise henüz yanıt bulunmuş değil.