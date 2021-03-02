CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aşı hamlesini neden hedef alıyor?

CHP gerçek dışı iddialarla Türkiye'nin koronavirüs mücadelesine darbe vurmaya çalıştı. Son olarak da aşı çalışmalarını hedef alan karalama kampanyası yapıldı. Peki tüm iddiaları gerçek dışı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun amacı ne?

Hükümet elini çabuk tuttu, stratejik bir anlaşmaya imza atarak koronavirüs aşısı sinovacı piyasanın altında bir fiyata Türkiye!ye getirmeyi başardı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise destek olmak yerine kara propogandaya başladı.

Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin aşı tedarik ve dağıtımını hedef alıp asılsız iddialarında ısrarcı olması ''CHP'nin hedefi Türkiye'yi aşısız bırakmak'' yorumlarını da beraberinde getirdi.

AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nden tepkiler art arda geldi. Kılıçdaroğlu, mücadeleyi sabote etmekle suçlandı.