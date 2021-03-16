Millet İttifakı yamalı bohçaya döndü! Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'yi takip ediyor... Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür'den A Haber'e özel açıklamalar...
Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür A Haber ekranlarında katıldığı Memleket Meselesi programında CHP ve Millet İttifakı'ndaki son durumu değerlendirdi. CHP'nin işçi çıkarmama konusunda verdiği sözü tutmadığını belirten Övür, Millet İttifakı'nın yamalı bir bohçaya döndüğünü ifade etti. Övür ayrıca Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce'nin ziyaret ettiği yerleri kaybetmemek adına bu bölgeleri ziyaret ettiğini sözlerine ekledi.
A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür CHP ve Millet İttifakı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.
CHP VERDİĞİ SÖZÜ TUTMADI
CHP'nin ittifak modeliyle büyükşehirleri aldığını söyleyen Övür, CHP belediyelerinin tel tel döküldüğünü ifade etti. CHP'li belediyelerin işçi çıkarmama konusunda söz vermesine rağmen 12 bin işçinin işinden kovulduğunu söyleyen Övür, bu kontenjanın ittifak arasında bölüştürüldüğünü ifade etti.
İTTİFAK YAMALI BOHÇAYA DÖNDÜ
Kılıçdaroğlu'nun tek başına iktidar olma iddiası olmadığını belirten Övür ittifakın yamalı bohçaya döndüğünü ifade etti. Övür CHP'nin bir türlü seçimlerde yüzde 20-25 bandını aşamadığını da sözlerine ekledi.
KILIÇDAROĞLU İNCE'Yİ TAKİP EDİYOR
Övür ayrıca Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce'nin ziyaret ettiği yerleri kaybetmekten korktuğu için bu şehirleri ziyaret ettiğini ifade etti.