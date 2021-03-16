17 Mart 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Millet İttifakı yamalı bohçaya döndü! Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'yi takip ediyor... Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür'den A Haber'e özel açıklamalar...

Millet İttifakı yamalı bohçaya döndü! Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'yi takip ediyor... Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür'den A Haber'e özel açıklamalar...

Yazarı ekranlarında katıldığı programında ve 'ndaki son durumu değerlendirdi. CHP'nin işçi çıkarmama konusunda verdiği sözü tutmadığını belirten Övür, Millet İttifakı'nın yamalı bir bohçaya döndüğünü ifade etti. Övür ayrıca Kılıçdaroğlu'nun 'nin ziyaret ettiği yerleri kaybetmemek adına bu bölgeleri ziyaret ettiğini sözlerine ekledi.

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 16.03.2021 Güncelleme Tarihi: 16.03.2021
ABONE OL

ekranlarında yayınlanan programına konuk olan Yazarı ve 'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP VERDİĞİ SÖZÜ TUTMADI

CHP'nin ittifak modeliyle büyükşehirleri aldığını söyleyen Övür, CHP belediyelerinin tel tel döküldüğünü ifade etti. CHP'li belediyelerin işçi çıkarmama konusunda söz vermesine rağmen 12 bin işçinin işinden kovulduğunu söyleyen Övür, bu kontenjanın ittifak arasında bölüştürüldüğünü ifade etti.

İTTİFAK YAMALI BOHÇAYA DÖNDÜ

Kılıçdaroğlu'nun tek başına iktidar olma iddiası olmadığını belirten Övür ittifakın yamalı bohçaya döndüğünü ifade etti. Övür CHP'nin bir türlü seçimlerde yüzde 20-25 bandını aşamadığını da sözlerine ekledi.

KILIÇDAROĞLU İNCE'Yİ TAKİP EDİYOR

Övür ayrıca Kılıçdaroğlu'nun 'nin ziyaret ettiği yerleri kaybetmekten korktuğu için bu şehirleri ziyaret ettiğini ifade etti.

Türkiye karşıtı CHP medyası! TÜRKİYE KARŞITI CHP MEDYASI!
İşte CHP-HDP ittifakına dair tüm detaylar İŞTE CHP-HDP İTTİFAKINA DAİR TÜM DETAYLAR

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA