PKK İLE ORGANİK BAĞI OLDUĞU TARTIŞILMAZ

HDP'nin, Türkiye ABD ve Avrupa Birliği'nin terör örgütü olarak gördüğü PKK ile organik bağlarının olduğu tartışılmaz bir gerçektir.

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN İLİŞKİSİ BİR KANITTIR

HDP'nin üst düzey liderleri ve sözcüleri söz ve eylemleriyle defalarca ve tutarlı bir şekilde PKK'nın siyasi kanadı olduklarını kanıtladılar.

ANAYASA MAHKEMESİ KARAR VERECEK

Bu ilişkinin HDP'nin kapatılmasını mı gerektirdiği yoksa başka bir cezai tedbire mi tabi tutulması, Anayasa Mahkemesinin tek başına cevaplayabileceği bir sorudur.