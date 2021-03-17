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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Batı ülkelerine İngilizce HDP mesajı: "HDP'li yöneticiler PKK'nın siyasi kanadı olduklarını kanıtladılar"

İletişim Başkanı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda HDP'nin kapatılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Altun "HDP'nin, ABD ve 'nin terör örgütü olarak gördüğü PKK ile organik bağlarının olduğu tartışılmaz bir gerçektir. HDP’nin üst düzey liderleri ve sözcüleri söz ve eylemleriyle defalarca ve tutarlı bir şekilde PKK’nın siyasi kanadı olduklarını kanıtladılar." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 17.03.2021 Güncelleme Tarihi: 17.03.2021
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Batı ülkelerine İngilizce HDP mesajı: HDP'li yöneticiler PKK'nın siyasi kanadı olduklarını kanıtladılar

İletişim Başkanı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda HDP'nin kapatılmasına ilişkin açılan dava hakkında yorumlarda bulundu.

HDP'NİN KAPATILMASI TALEP EDİLDİ

Bir savcı bugün erken saatlerde 'ne dava açtı ve 'nin (HDP) kapatılmasını talep etti.

PKK İLE ORGANİK BAĞI OLDUĞU TARTIŞILMAZ

HDP'nin, ABD ve 'nin terör örgütü olarak gördüğü PKK ile organik bağlarının olduğu tartışılmaz bir gerçektir.

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN İLİŞKİSİ BİR KANITTIR

HDP'nin üst düzey liderleri ve sözcüleri söz ve eylemleriyle defalarca ve tutarlı bir şekilde PKK'nın siyasi kanadı olduklarını kanıtladılar.

ANAYASA MAHKEMESİ KARAR VERECEK

Bu ilişkinin HDP'nin kapatılmasını mı gerektirdiği yoksa başka bir cezai tedbire mi tabi tutulması, Anayasa Mahkemesinin tek başına cevaplayabileceği bir sorudur.

GÜVENMEYE ÇAĞIRIYORUZ

Tüm tarafları Türkiye'nin bağımsız yargı sistemine saygı göstermeye ve adaleti sağlamak için hukuk sistemimize güvenmeye çağırıyoruz.

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