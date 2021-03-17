CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ittifak dostu HDP'ye "geçmiş olsun" telefonu

Hakkında "Terör propagandası yapmak" suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası verilen HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun dokunulmazlığının düşürülmesi hakkındaki karar TBMM Genel Kurulu'nda okundu. Böylece, Gergerlioğlu'nun dokunulmazlığı düşürüldü. Bu kararla HDP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 55'e düştü.