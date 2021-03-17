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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ittifak dostu HDP'ye "geçmiş olsun" telefonu

Genel Başkanı ittifak ortağı 'de yaşanan olaylara sessiz kalmadı. Kılıçdaroğlu "Terör propagandası yapmak" suçuyla milletvekilliği düşürülen HDP'li hakkında HDP'ye telefon açarak geçmiş dileklerini iletti.

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Giriş Tarihi: 17.03.2021 Güncelleme Tarihi: 17.03.2021
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ittifak dostu HDP'ye geçmiş olsun telefonu

Hakkında "Terör propagandası yapmak" suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası verilen Kocaeli Milletvekili 'nun dokunulmazlığının düşürülmesi hakkındaki karar 'nda okundu. Böylece, Gergerlioğlu'nun dokunulmazlığı düşürüldü. Bu kararla HDP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 55'e düştü.

5 SAAT BEKLEDİLER

Kararın ardından HDP'li vekiller ile protesto yapan Gergerlioğlu "TBMM'yi terk etmiyoruz, direneceğiz" ifadelerini kullandı. Gergerlioğlu ve HDP'li vekiller 5 saatlik beklemenin ardından TBMM'den ayrıldı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN TELEFON

Genel Başkanı , Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi üzerine HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kılıçdaroğlu, "Gelişmeler ülkede demokrasi olmadığını bir kez daha göstermiştir" dedi.

HAKKINDA TERÖR SORUŞTURMASI BULUNUYOR

Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında "Terör propagandası yapmak" suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası verilmişti.

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