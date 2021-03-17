CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ittifak dostu HDP'ye "geçmiş olsun" telefonu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ittifak ortağı HDP'de yaşanan olaylara sessiz kalmadı. Kılıçdaroğlu "Terör propagandası yapmak" suçuyla milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında HDP'ye telefon açarak geçmiş dileklerini iletti.
Hakkında "Terör propagandası yapmak" suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası verilen HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun dokunulmazlığının düşürülmesi hakkındaki karar TBMM Genel Kurulu'nda okundu. Böylece, Gergerlioğlu'nun dokunulmazlığı düşürüldü. Bu kararla HDP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 55'e düştü.
5 SAAT BEKLEDİLER
Kararın ardından HDP'li vekiller ile protesto yapan Gergerlioğlu "TBMM'yi terk etmiyoruz, direneceğiz" ifadelerini kullandı. Gergerlioğlu ve HDP'li vekiller 5 saatlik beklemenin ardından TBMM'den ayrıldı.
KILIÇDAROĞLU'NDAN TELEFON
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi üzerine HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Kılıçdaroğlu, "Gelişmeler ülkede demokrasi olmadığını bir kez daha göstermiştir" dedi.
HAKKINDA TERÖR SORUŞTURMASI BULUNUYOR
Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında "Terör propagandası yapmak" suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası verilmişti.