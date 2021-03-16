16 Mart 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek Muharrem İnce ile görüştü! Memleket Hareketi’ne mi geçecek?

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek Muharrem İnce ile görüştü! Memleket Hareketi’ne mi geçecek?

’li Belediye Başkanı , koronavirüsle verdiği zorlu mücadele döneminde partisinin kendini yalnız bırakması nedeniyle bağlarını koparmaya hazırlanıyor. CHP’ye sitem eden ve partisiyle gönül bağı kopan Böcek’in uzun süredir ’yle görüştüğü ve ’ne geçeceği konuşuluyor.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.03.2021 Güncelleme Tarihi: 16.03.2021
ABONE OL
CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek Muharrem İnce ile görüştü! Memleket Hareketi’ne mi geçecek?

'de 'nin kuracağı parti için istifalar devam ederken, İnce ve ekibi de istişarelerini sürdürüyor. İnce için istifa gelmesi beklenen illerden biri de .

Geçtiğimiz günlerde CHP Antalya il örgütü Genel Merkez'de örgütlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ile görüştü. Antalya il örgütü ile istişareler devam ederken, İnce'nin de Belediye Başkanı ile görüştüğü öğrenildi.

CHP'YE SİTEM ETMİŞTİ
Geçtiğimiz yaz koronavirüse yakalanan Böcek taburcu olduktan sonra 3,5 ay hastalıkla savaşırken partili arkadaşlarının farklı hesaplar içinde olduğunu belirterek, "CHP çatısı altında bulunan bazı menfaat gruplarının insan olmayı unuttuklarını, gelecek hesapları yaptıklarını gördüm" demişti.

Kulislerde, Böcek'in ve Antalya il yönetimi ile arasının açıldığı ve gönül bağının koptuğu konuşuluyor. İnce ve ekibi ile görüşen Böcek'in İnce'nin kuracağı partiye geçeceği konuşuluyor.

Böcek ile beraber birçok meclis üyesinin de İnce'nin partisine geçmesi bekleniyor. Antalya'nın Belediye Başkanı , CHP'den istifa ederek Muharrem İnce'nin safında yer alacağını açıklamıştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP'de Muharrem İnce istifaları! CHP'DE MUHARREM İNCE İSTİFALARI!
Başkan Böcek CHP'lilere isyan etti BAŞKAN BÖCEK CHP'LİLERE İSYAN ETTİ
CHP Muhittin Böcek hastanedeyken yerine gelecek ismi belirlemiş CHP MUHİTTİN BÖCEK HASTANEDEYKEN YERİNE GELECEK İSMİ BELİRLEMİŞ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA