CHP Muhittin Böcek hastanedeyken yerine gelecek ismi belirlemiş

Türkmedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel CHP'li Muhittin Böcek'in partisine yönelik ağır sözlerini A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında değerlendirdi. Böcek'in hastanede olduğu dönemde CHP'nin Böcek'in vefatı durumunda yerine geçecek ismin belirlediğini söyleyen Yiğitel, böyle bir durumda Seyit Torun isminin belediye başkanı olmasının CHP tarafından planlandığını söyledi.

A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Türkmedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel CHP'li Muhittin Böcek'in partisine yönelik sözlerini yorumladı.

BÖCEK'İN VEFAT ETMESİ DURUMUNUN SONRASI İÇİN PLAN YAPTILAR

Muhittin Böcek'in hastanede vefat etmesi durumunda onun yerine CHP içinde Böcek'in yerine kimin geçeceğinin hesapları yapıldığını söyleyen Yiğitel, Böcek'in tepkilerini bu duruma bağladı.

SEYİT TORUN BELEDİYE BAŞKANI OLACAKTI

Genel merkezdeki bir takım yöneticilerin bu durumda payı olduğunu söyleyen Yiğitel, Seyit Torun ismi üzerinden gidildiğini ve Böcek vefat etmesi durumunda Torun'un Antalya'nın yeni başkanı olmasının planlandığını söyledi.

O İSMİ GÖREVDEN ALDI

Böcek'in hastanede olduğu sürede bir genel sekreter yardımcısı atandığını ifade eden Yiğitel, Böcek'in göreve döndüğü ilk gün bu ismi görevden aldığını belirtti.