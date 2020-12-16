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CHP Muhittin Böcek hastanedeyken yerine gelecek ismi belirlemiş
A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Türkmedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel CHP'li Muhittin Böcek'in partisine yönelik sözlerini yorumladı.
BÖCEK'İN VEFAT ETMESİ DURUMUNUN SONRASI İÇİN PLAN YAPTILAR
Muhittin Böcek'in hastanede vefat etmesi durumunda onun yerine CHP içinde Böcek'in yerine kimin geçeceğinin hesapları yapıldığını söyleyen Yiğitel, Böcek'in tepkilerini bu duruma bağladı.
SEYİT TORUN BELEDİYE BAŞKANI OLACAKTI
Genel merkezdeki bir takım yöneticilerin bu durumda payı olduğunu söyleyen Yiğitel, Seyit Torun ismi üzerinden gidildiğini ve Böcek vefat etmesi durumunda Torun'un Antalya'nın yeni başkanı olmasının planlandığını söyledi.
O İSMİ GÖREVDEN ALDI
Böcek'in hastanede olduğu sürede bir genel sekreter yardımcısı atandığını ifade eden Yiğitel, Böcek'in göreve döndüğü ilk gün bu ismi görevden aldığını belirtti.