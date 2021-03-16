CHP’li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, koronavirüsle verdiği zorlu mücadele döneminde partisinin kendini yalnız bırakması nedeniyle bağlarını koparmaya hazırlanıyor. CHP’ye sitem eden ve partisiyle gönül bağı kopan Böcek’in uzun süredir Muharrem İnce’yle görüştüğü ve Memleket Hareketi’ne geçeceği konuşuluyor.