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CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek Muharrem İnce ile görüştü! Memleket Hareketi’ne mi geçecek?

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Giriş: 16.03.2021 13:26
Güncelleme:16.03.2021 13:29
CHP’li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, koronavirüsle verdiği zorlu mücadele döneminde partisinin kendini yalnız bırakması nedeniyle bağlarını koparmaya hazırlanıyor. CHP’ye sitem eden ve partisiyle gönül bağı kopan Böcek’in uzun süredir Muharrem İnce’yle görüştüğü ve Memleket Hareketi’ne geçeceği konuşuluyor.
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