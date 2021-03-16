İtalya Türkiye'nin tarihi projesini konuşuyor! Biz de Türkler gibi yapmalıyız
Türkiye, yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği projelerle dünya basınının gündeminden düşmüyor. TCG Anadolu Savaş Gemisi'ni İHA/SİHA ile donatacak olan Türkiye İtalya'nın dikkatini çekti. İtalyan basını Türkiye'nin projesini "Biz de yapmalıyız" manşetiyle duyurdu.
Türkiye'nin askeri alandaki çalışmaları dikkat çekerken, İtalya TCG Anadolu Savaş Gemisi'ni manşetine taşıdı. Türkiye'nin Savaş Gemisi'ni İHA/SİHA ile donatacağını gündeme getiren İtalya basını, "Biz de yapmalıyız" manşeti attı.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in TCG Anadolu Savaş Gemisi'nin İHA/SİHA'larla donatılacağına yönelik açıklaması Avrupa'da yankı uyandırmayı sürdürüyor.
İsmail Demir'in sözlerine yer veren İtalyan basını, dünyada uçak gemisine sahip sayılı ülkenin olduğunu ve Türkiye'nin de bunların arasına ekleneceğini belirterek "Türkiye' amfibi gemiyi benzeri görülmemiş bir platforma dönüştürecek" ifadesini kullandı.
"BENZER SİSTEMDEN YAPMALIYIZ"
Haberde, İtalya donanmasının da benzer bir geliştirme yapması gerektiği tavsiyesinde bulunuldu. "Keşif ve saldırı görevleri olan bir deniz platformundan havalanabilen bir İHA geliştirmemiz donanmamızın uçuş kapasitesini artıracak ve Trieste'ye olağanüstü bir yetenek sağlayacaktır" denildi.
Geçtiğimiz haftalarda Yunan basınında yer alan haberlerde, SİHA'larla donatılan bir savaş gemisinin göz ardı edilemeyeceği vurgulanarak "Geniş deniz alanlarını izleyebilir veya amfibi operasyonları destekleyebilir" ifadesine yer verilmişti.
AB DE SİHA'LARI KISKANMIŞTI!
AB Komisyonu, Avrupa'nın kritik alanlarda teknolojik ilerlemesi ve sanayi alt yapısının güçlendirilmesi için hazırladığı 'Sivil Savunma ve Uzay Endüstrileri Arasındaki Sinerji Eylem Planı' başlılık çalışmasını yayımladı.
Buna göre, AB savunma, uzay, bulut, işlemci ve yapay zeka gibi kilit alanlarda inovasyona odaklanacak. Söz konusu alanlarda yatırımların etkinliğini ve verimliliğini artırmak için araştırma programları arasında uyum ve eşgüdüm sağlanacak.
Ekonomik ve teknolojik fayda sağlayacak savunma ve uzay alanındaki çalışmalar AB fonları ile desteklenecek. Sivil endüstri araştırmalarının savunma projelerine katkı sağlaması hedeflenecek.
Kritik teknolojilerin sistemli gelişimi için gelecekte ihtiyaç duyulabilecek gereksinimler belirlenecek. AB stratejik ihtiyaçlarında dışa bağımlılığı azaltmak, sınır ötesi iş birliğini teşvik etmek, standardizasyon sağlamak ve yeni değer zincirleri ortaya koymak üzere ana projeler başlatılacak.
ALMANYA: "TÜRKİYE SÜPER GÜÇ OLDU"
Almanya'nın etkili yayın organlarından sol görüşlü Junge Welt gazetesi, "Türkiye süper güç oldu" başlığını atarak bu durumun batının "ambargoları sayesinde" gerçekleştiğini vurguladı.
Junge Welt, "Her şey gayri resmi boykotla başladı. 2016 yılında Türkiye, NATO'dan savaş drone'ları almak istedi. Ancak ABD ve İsrail, bunları tedariğe hazır değildi. Sonra Türk firmaları işe koyuldu ve TAI-Anka ile Bayraktar drone'ları artık uluslar arası sektörün en gelişmiş ürünleri oldular. Türkiye, bugün ambargo koyanlara minnettar" diye yazdı.
İNGİLTERE'DEN BÜYÜK ÖVGÜ
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Türkiye'nin yeni nesil İnsansız Hava Araçlarının (İHA) sahada büyük etki yarattığını söyleyerek, Türk Silahlı İnsansız Hava Araçlarının (SİHA) üstünlüğünü örnek gösterdi. Wallace, Türkiye'nin İHA, SİHA'larının İngiltere'nin artık savunma teknolojilerine liderlik edemediğinin örneği olduğunu itiraf etti.
İngiltere'nin savunma teknolojilerinde yeterince yenilik yapmadığına atıfta bulunan Wallace, Türk insansız hava araçlarının "düşmana gerçek zorluklar" yaşatma kapasitesine sahip olduğunu kaydetti.
ABD'NİN AKLI TÜRK İHA'LARINDA
Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlere ağır darbe vuran, Libya ve Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda da belirleyici güç olan Türk İHA'larının başarı dünya gündeminden düşmüyor. ABD'nin önde gelen gazetelerinden The Washington Post, bugün "Türkiye'nin sınır dışındaki askeri eylemleri, kendi ürettiği silahlı insansız hava araçlarından güç alıyor" başlığıyla bir haber yayımladı. Kuzey Afrika'dan Kafkaslar'a etkisini genişletmeye çalışan Türkiye'nin bu amaç için silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) kullandığı ifade edilen haberde, SİHA'ların Türkiye'de teknolojik inovasyon ve kendi kendine yetmenin sembolü olduğu bildirildi.
TÜRK SİHA'LARI ÇİN VE İSRAİL'LE YARIŞIYOR
Türkiye'de SİHA endüstrisinin, bu konuda uzun yıllardır çalışan Çin ve İsrail'le kısa sürede rekabeti sağladığı ifade edildi. Gazeteye konuşan uzmanlar, Türkiye'nin SİHA'larının Suriye'de, Libya'daki iç savaşta ve Dağlık Karabağ'da büyük rol oynadığını ifade etti.