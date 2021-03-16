İtalya Türkiye'nin tarihi projesini konuşuyor! Biz de Türkler gibi yapmalıyız

ABD'NİN AKLI TÜRK İHA'LARINDA

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlere ağır darbe vuran, Libya ve Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda da belirleyici güç olan Türk İHA'larının başarı dünya gündeminden düşmüyor. ABD'nin önde gelen gazetelerinden The Washington Post, bugün "Türkiye'nin sınır dışındaki askeri eylemleri, kendi ürettiği silahlı insansız hava araçlarından güç alıyor" başlığıyla bir haber yayımladı. Kuzey Afrika'dan Kafkaslar'a etkisini genişletmeye çalışan Türkiye'nin bu amaç için silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) kullandığı ifade edilen haberde, SİHA'ların Türkiye'de teknolojik inovasyon ve kendi kendine yetmenin sembolü olduğu bildirildi.