ÇİFT MASKE BELEDİYEDEN

Makam odasında yapılan görüşmelerde maske ve sosyal mesafe kuralları harfiyen uygulanıyor. Başkan Böcek'in yanına girecek ziyaretçiler için 10 dakika sınırlaması getirilirken, Özel Kalem'de mevcut maskeler çıkartılıyor, yerine personelin verdiği cerrahi maskeler çift olarak takılıyor. Eller ve telefonlar dezenfekte edildikten sonra başkanlık makamına alınıyor. Ziyaretçiler, Başkan Böcek'e 5 metreden fazla yaklaştırılmıyor. 4 kişiden oluşan belediye sağlık ekibi, Böcek'i 24 saat takip ediyor. Oksijen takviyesinden de ayrılan Böcek, günde iki kez toplam 3 saat fizik tedaviye giriyor, diğer zamanlarını ise belediyede geçiriyor.

'HASTANEYE YATIP ÇIKARIM DEDİM'

Başkan Böcek, hastanedeki yoğun bakım sürecini, yokluğunda belediyede ve parti içinde yaşananları anlattı. Virüsü 17 Ağustos'taki Alanya ziyaretinde kaptığının kendisine söylendiğini belirten Başkan Böcek, hastaneye ilk yattığında sürecin bu kadar uzayacağının aklına gelmediğini söyledi. "Çok zor bir dönemden geçiyoruz. O anlamda hiçbir şey düşünmedim. Tedavi olur çıkarız dedim ama çok zor günler yaşadım. Öncelikle dua edenlerimize, destek olanlara teşekkür ediyorum. Aileme, oğluma teşekkür ediyorum. Gerçekten yeniden doğdum" dedi. "Öleceğinizi düşündüğünüz oldu mu?" şeklindeki soruya "Hiç düşünmedim" cevabını veren Muhittin Böcek, yoğun bakımda ve hastanede geçen sürede en çok oğlu 27 yaşındaki Gökhan Böcek'i ve ailesini düşündüğünü söyledi.