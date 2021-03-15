İngiltere'de korkutan koronavirüs uyarısı! Yeni dalga mı gelecek?

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi Başkanı Ian Diamond, ülkede sonbaharda yeni bir koronavirüs dalgasının yaşanacağını belirtti. Ian Diamond, aşı kampanyasının olumlu etkilerini kabul ettiğini söylese de COVID-19 için, "Bu virüsün ortadan kalkmayacağını kabul etmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.