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İngiltere'de korkutan koronavirüs uyarısı! Yeni dalga mı gelecek?

salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İngiltere'de yeni uyarılar yapıldı. İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi Başkanı Ian Diamond, koronavirüs salgınında yeni dalgayı işaret etti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.03.2021
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İngiltere'de korkutan koronavirüs uyarısı! Yeni dalga mı gelecek?

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi Başkanı Ian Diamond, ülkede sonbaharda yeni bir dalgasının yaşanacağını belirtti. Ian Diamond, aşı kampanyasının olumlu etkilerini kabul ettiğini söylese de COVID-19 için, "Bu virüsün ortadan kalkmayacağını kabul etmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Diamond, "Sonbaharda yeni bir enfeksiyon dalgasının olacağından hiç şüphem yok." diye konuştu.

İngiliz istatistikçi, antikora sahip kişi oranının bölgelere göre değişiklik arz ettiğini, Londra'da bu oranın yüzde 30 seviyesindeyken Güney Batı İngiltere'de yalnızca yüzde 16 olduğunu ifade etti.

Hükümetin Tıp Danışmanı Chris Whitty, yeniden açılmanın risksiz olamayacağını, yaz sonu veya sonbahar-kış döneminde yeni vaka artışlarının yaşanacağını söylemişti.

İngiltere'de COVID-19 salgınında şu ana kadar 4 milyon 258 binden fazla vaka görüldü. Virüsten ölenlerin sayısı ise 125 binin üzerinde.

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