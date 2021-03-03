Türkiye SİHA gücü korku salıyor! İsrail'den Yunanistan'a flaş teklif

Ziyarette ziyarette Birleşik Arap Emirlikleri tarafından üretilen SkyKnight ile İsrail üretimi Demir Kubbe (Iron Dome) hava savunma sisteminin gündeme geldiği belirtiliyor. Atina, İsrail'den alacağı SİHA'larla Ege Denizi'nin ortasındaki İskiri Adası'nda bir drone üssü kurmayı planlıyor.

Yunanistan ayrıca Basra Körfezi'ne gönderdiği Hydra isimli fırkateyni ile tatbikatlar yaptı. ABD destroyeri John Paul Jones ile yapılan son tatbikatın fotoğrafları resmi internet sitesinden paylaşıldı.