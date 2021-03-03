Türkiye SİHA gücü korku salıyor! İsrail'den Yunanistan'a flaş teklif
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Macron ile yaptığı görüşmeyi manşetlerine taşıyan Yunan basını, İsrail'in Atina'ya yeni teklifini ortaya çıkardı. Türkiye korkusundan İsrail ve Suudi Arabistan ile anlaşma yapan Yunanistan yeni teklife sıcak bakıyor.
Doğu Akdeniz'deki uzun uçuşlar için tanker uçaklara ihtiyaç duyan Yunanistan'a İsrail'den bir teklif geldi. Türk SİHA'larına karşı çare arayan Atina'nın Suudi Arabistan'la işbirliği yeni bir boyuta taşınıyor.
Doğu Akdeniz ve Türkiye'yi manşetten görmeyi sürdüren Yunan medyası, İsrail'in Atina'nın imdanına yetiştiğini, Suudi Arabistan'ın ise Ankara'nın önünü kesmek için devreye girdiğini yazdı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa lideri Emmanuel Macron arasındaki telefon görüşmesine sayfalarında yer veren Kathimerini gazetesi, Doğu Akdeniz'in gündeme geldiğini okurlarına aktardı.
Doğu Akdeniz krizinde Yunanistan'ın en büyük destekçisi olan Fransa, Atina yönetimine Rafale jetleri sattı, bölgeye savaş gemileri gönderdi. Uçak gemisi Charles de Gaulle ise şu an Doğu Akdeniz'e doğru seyrediyor.
Kathimerini'deki bir diğer haberde 'Avrupa Birliği Zirvesi'ne bakıyoruz' başlığı kullanıldı, birkaç aylık sakinliğin ardından Türkiye'nin bir kez daha Doğu Akdeniz'e araştırma gemilerini göndermeyi planladığı bildirildi.
İSRAİL'DEN MÜTTEFİKİNE CAZİP TEKLİF
Yunan medyası ayrıca, ordunun Fransa'dan satın alınan 18 Rafale jeti için acil tanker uçağına ihtiyaç duyduğunu, söz konusu teklifin İsrail'den geldiğini duyurdu. Haberlere göre, Tel Aviv Atina'ya elindeki C-130'ları dönüştürmeyi önerdi.
Uzun süredir uçmayan C-130'ların dönüştürülmesi için İsrail'in oldukça cazip bir fiyat istediğini yazan yerel medya, Doğu Akdeniz'de geçen yaz patlayan krizin ardından uzun uçuşların hayati önem taşıdığını, Türkiye'nin yedi KC-135 Stratotanker yakıt ikmal uçağana sahip olduğunu aktardı.
Türkiye'ye karşı Körfez ülkeleriyle yakınlaşan Yunanistan, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen savunma fuarına Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ve Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros'la katıldı. Fuarda anti-drone sistemleriyle yakından ilgilenen ikili, Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'da oyunu değiştiren Türk SİHA'larına karşı çare aradı.
Ziyarette ziyarette Birleşik Arap Emirlikleri tarafından üretilen SkyKnight ile İsrail üretimi Demir Kubbe (Iron Dome) hava savunma sisteminin gündeme geldiği belirtiliyor. Atina, İsrail'den alacağı SİHA'larla Ege Denizi'nin ortasındaki İskiri Adası'nda bir drone üssü kurmayı planlıyor.
Yunanistan ayrıca Basra Körfezi'ne gönderdiği Hydra isimli fırkateyni ile tatbikatlar yaptı. ABD destroyeri John Paul Jones ile yapılan son tatbikatın fotoğrafları resmi internet sitesinden paylaşıldı.
SUUDİ ARABİSTAN DOĞU AKDENİZ'E GELİYOR
Savunma Bakanı Panagiotopoulos, geçtiğimiz haftalarda Yunanistan'a Patriot füze savunma sistemi satmayı öneren Suudi Arabistan'a gidiyor. Yerel medya, ziyarette Patriot'ların yanı sıra yeni başlıkların da konuşulacağını yazdı.
Haberlere göre, iki ülke birlikte hava tatbikatı yapacak, 120 Yunan askeri Patriotlar için Suudi Arabistan'a gönderilecek ve donanma için de işbirliğine gidilecek. Yunan medyası, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve İsrail'in Türkiye'ye karşı ittifak kurduğunu öne sürdü.