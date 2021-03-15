İsrail'in aklı Türk SİHA'larında! İsrail SİHA'ları inceleme altına aldı

Almanya, İngiltere ve ABD'nin dikkatini çeken Türk SİHA'ları şimdi de İsrail'in gündeminde. İsrail İç Güvenlik sitesi, SİHA'ları inceledi. Öte yandan, Foreign Policy in Focus'ta çıkan bir analiz yazısında da Türkiye'nin Bayraktar TB2 ve diğer BAYKAR dronelarının destan yazdığı savaşlara yer verilerek, geleceğin teknolojisinde Türkiye'nin ne kadar önemli bir yer tuttuğu ifade edildi.