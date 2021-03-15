İsrail'in aklı Türk SİHA'larında! İsrail SİHA'ları inceleme altına aldı
SİHA/İHA'ları ile dünyanın gözdesi olan Türkiye, son olarak bir İsrail dergisinde gündeme taşındı. Azerbaycan'ın Karabağ savaşı ile Türkiye'nin Suriye ve Irak'taki operasyonlarda tarih yazdığı SİHA'lar İsrail'in dikkatini çekti. İsrail İç Güvenlik dergisi Türk SİHA'ları konu aldı.
Almanya, İngiltere ve ABD'nin dikkatini çeken Türk SİHA'ları şimdi de İsrail'in gündeminde. İsrail İç Güvenlik sitesi, SİHA'ları inceledi. Öte yandan, Foreign Policy in Focus'ta çıkan bir analiz yazısında da Türkiye'nin Bayraktar TB2 ve diğer BAYKAR dronelarının destan yazdığı savaşlara yer verilerek, geleceğin teknolojisinde Türkiye'nin ne kadar önemli bir yer tuttuğu ifade edildi.
Türk İHA/SİHA'ları dünya gündeminde giderek parlarken, bu sefer de İsrail İç Güvenlik Sitesi'nin radarına takıldı. İsrail sitesinin yanı sıra bir analiz de Conn Hallinan'dan geldi.
İsrail İç Güvenlik Sitesi'nin Forbes.com'a dayandırdığı yazısına göre Türkiye, büyük, yüksekten uçan, bomba yüklü olanlarından, çok küçük, alçaktan uçanlara kadar çeşitli ölümcül silahlı insansız hava araçları geliştiren, dünyanın önde gelen drone üreticilerinden birisi.
"Bir Türk insansız hava aracı üreticisi olan BAYKAR, ülkenin ilk savaş drone'u olmasını umduğu şeyin, kavramsal tasarım aşamasına geçtiğimiz günlerde başladı" diyen yazı şöyle devam ediyor: Özel sektöre ait şirket, kavramsal tasarım aşamasını 2023 yılına kadar tamamlayacak.
Planlanan drone, 40 bin fit operasyonel yükseklikte uçacak. Yapay zeka destekli uçak, beş saat görev yapabilecek ve bir uydu iletişim veri ağına bağlanacak.
Savaş uçağının 0.8 Mach seyir hızına ulaşması ve maksimum 1 ton mühimmat taşıması bekleniyor. Yakın hava desteği, stratejik saldırı, düşman hava savunma sistemi saldırısı ve füze saldırı görevlerinde kullanılacak.
C4isrnet.com'a göre, BAYKAR'ın programı, Türkiye'nin yeni nesil avcı uçağı gereksinimleri konusunda belirsizliklerle karşı karşıya olduğu bir dönemde geliyor. ABD, Türkiye'nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemini satın almasını gerekçe göstererek Türkiye'nin F-35'i üreten Müşterek Taarruz Uçağı programındaki ortaklığını askıya aldı.
Türkiye aynı zamanda TF-X adlı yerli bir savaş uçağı programı yürütüyor ancak bu iddialı proje şu aşamada teknolojik engellerin üstesinden gelmekle meşgul.
"EN SON TEKNOLOJİK ATILIM"
Foreign Policy in Focus'tan Conn Hallinan analiz yazısında, "Ermenistan ile Azerbaycan arasında Dağlık Karabağ bölgesi üzerinde çıkan son savaşın ardından, drone savaşı askeri teknolojideki en son atılımı temsil ediyor.
"Bu teknoloji zırhlı araçları modası geçmiş hale getiren, sofistike uçaksavar sistemlerini bozan bir 'sihirli mermi' olarak karşımıza çıkıyor" dedi. Hallinan şunları söyledi:
Drone'ların bir savaş alanını değiştirme gücüne sahip olduğu kesin. Azerbaycan'ın insansız hava araçları - çoğunlukla Türk Bayraktar TB2'ler ve İsrail Harpileri, Orbiter-1K'lar ve Haroplar - Ermeni tankları ve zırhlı araçların yanı sıra, uçaksavar sistemlerini de büyük ölçüde dağıttı.
Türk droneları ayrıca, Azeri topçularının Ermenilerin mevzilerini hedef almasına da yardım etti ancak Azerbaycanlılar son savaşı karada kazandılar.