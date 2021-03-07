07 Mart 2021, Pazar
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SİHA Doğu Akdeniz'de MAM-L ile korku saçtı! En uzun menzilli atış yapıldı hedefler vuruldu

Türkiye'nin dünya tarafından dikkatle takip edilen Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'nda 'lar MAM-L füzesi ile hedefleri tam isabetle vurdu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "SİHA’dan MAM-L füzesi ile bugüne kadarki en uzun menzilli atış yapıldı." denildi.

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Giriş Tarihi: 07.03.2021
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Milli Savunma Bakanlığı, Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'ndan görüntüler paylaştı. Dünyanın yakından takip ettiği tatbikatta 'ların MAM-L füzesi ile yaptığı tam isabet atışlar dikkat çekti.

HEDEFLER VURULDU

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, SİHA'ları Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'ndaki görüntülerine yer verildi.

Yapılan açıklamada, "Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'nda SİHA'dan MAM-L füzesi ile bugüne kadarki en uzun menzilli atış da yapıldı. Deniz Kuvvetlerimizin envanterindeki TB-2 SİHA'dan, millî imkânlarla geliştirilen/üretilen lazer güdümlü MAM-L füzesi ile Doğu Akdeniz'deki suüstü hedefi tam isabetle vuruldu." denildi.

İŞTE MAM-L FÜZESİNİN ÖZELLİKLERİ

MAM-L Mini Akıllı Mühimmat, düşük ağırlığı ile insansız hava araçları (İHA), hafif taarruz uçakları ve ağırlığın kritik olduğu hava-yer görevlerine yönelik geliştirilmiştir.

MAM-L, sabit ve hareketli hedeflere karşı yüksek vuruş hassasiyetine sahiptir.

Çap:160 mm

Uzunluk: 1 m

Ağırlık: 22 kg

Menzil: 8 km (Opsiyonel Ataletsel Navigasyon Sistemi/Küresel Konumlama Sistemi özelliği ile 14 km)

Arayıcı Başlık: Yarı Aktif Lazer Arayıcı Başlık

Harp Başlığı Tipi: Reaktif Zırhlara Karşı Etkili Tandem Yüksek İnfilaklı Parçacık Etkili Termobarik

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