İşte vakaların düşüşe geçeceği tarih! Uzmanlar açıkladı

YOĞUN BAKIMLAR DOLARSA...

Yapılan değerlendirmelerde, yeni uygulamaya bağlı olarak, vaka sayısında artışın beklendiği ifade edildi. Uzmanlar şu değerlendirmelerde bulundu:

"Normalleşmeden 10-15 gün sonra vakaların artmasını bekliyorduk. Ancak bu artışlar, yoğun bakım ve entübeye henüz yansımadı. İstanbul'da polikliniklere başvurularda artış söz konusu. Türkiye genelinde de aile hekimliklerinin takip ettiği pozitif vakalarda artış var. Fakat büyük şehirlerin kırmızıya dönmesi için birçok kritere bakılıyor. Virüsün yayılma hızı, pozitiflik oranı, test sayısı, vakaların yoğun bakıma ve entübeye dönüşme oranı, hasta oranı gibi veriler dikkate alınacak."