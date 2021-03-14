Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi son yolculuğuna uğurlandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. 75 yaşında vefat eden annesi Servet Soylu'nun cenazesi Gaziosmanpaşa Merkez Camii'ne getirildi.

CENAZE NAMAZININ ARDINDAN TOPRAĞA VERİLDİ

Bakan Soylu da törenin düzenleneceği camiye geldi. Burada kılınacak cenaze namazının ardından Eyüp Sultan Mezarlığında toprağa verildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun vefat eden annesi Servet Soylu'nun cenaze töreni Gaziosmanpaşa Merkez Camii'nde yapıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Başkan Erdoğan, cenaze namazının ardından yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Rabb'im cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın bizleri. Sevgili Habibi'nin Livaü'l hamd ismiyle müsemma sancağı altında toplanmayı nasip eylesin. Servet Annemiz, şu anda bu millete, bu memlekete, bu vatana hizmet eden bir evladı da yetiştirmiş olmanın bahtiyarlığı, mutluluğu içerisinde. Ben böyle inanıyorum. Zira sevgili Peygamberimizin hadis-i şerifinde de buyurduğu gibi insanlar ölür, ondan sonra hayırlı bir evlat, yaptığı bu dünyadaki hizmetler onun için hep kalıcıdır ve bu hizmetler devam ettiği sürece de onlarla hayırla yad edilirler, anılırlar. Şimdi Servet Annemiz de hem böyle bir evlat, evlatlar yetiştirmiş olmanın inanıyorum ki bahtiyarlığı, güzelliği içinde Hakk'a yürüdü, yürüyor. Hep birlikte şu anda onun cenaze namazında biz de diyoruz ki ya Rab bizleri sevgili Habibinin Livaü'l hamd ismiyle müsemma sancağı altında buluştur, bir araya getir."

ÇELENK GÖNDERDİLER

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı kabinesi üyeleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanı sıra iş, sanat, siyaset camiasından çok sayıda kişi cenazeye çelenk gönderdi.