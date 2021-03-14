Son dakika: İzmir'de tabip odasından Atatürk'e büyük saygısızlık! Doktorlardan İzmir Tabip Odası’na ve Türk Tabipler Birliği’ne sert tepki
Son dakika haberi... İzmir Tabip Odası, 14 Mart Tıp Bayramı etkinliklerinde 40 yılını dolduran hekimlere verilen onur ödülünden Atatürk'ün fotoğrafını kaldırdı. Bu durum üyelerin sert tepkisine neden oldu. Ancak oda yönetimi, doktorlardan gelen itiraz ve tepkilere de kulak asmadı.
İzmir Tabip Odası 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında verdiği plakette yaptığı değişiklikle yine gündem oldu. Onur plaketinden Atatürk'ü çıkardılar.
Türk Tabipler Birliği ve İzmir Tabip Odası'na doktorlardan sert tepkiler geldi.
Kulak burun boğaz uzmanı Dr. Suat Kaptaner, "Mustafa Kemal Atatürk'e olan şükran borcumuzu, minnetimizi ve bağlılığımızı ifade etmek için biz onur plaketlerine odamızın amblemi yanında küçük bir Atatürk görseli koyuyorduk 2018 yılında İzmir Tabip Odası yönetimine gelen grup 2019 yılının ilk defa tıp haftasında bu onur plaketlerinden Atatürk görselini sildiler, kaldırdılar." ifadelerini kullandı.
İLKİNİ BANA VERDİLER
Kaptaner, "Çok acıdır 25 yıldır bu plaketleri veren ben oda başkanı olarak 2019'da kırkıncı yolumu doldurduğumda ilk Atatürk'süz plaketi bana verdiler maalesef." dedi.
"MİLLİ DEĞERLERE ÖNEM VERMEYEN BİR YÖNETİM"
Türk Tabipler Birliği'ni sert bir dille eleştiren Kaptaner, "Milli değerlere ulusal değerlere önem vermeyen bir yönetimi var Türk Tabipler Birliği'nin. Her zaman bu bir tartışma konusu oluyor. Türk bayrağı asılsın-asılmasın, istiklal marşımız okunsun-okunmasın, Atatürk görseli kullanılsın-kullanılmasın bu bir çizgi. En son Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanlığına getirilen Şebnem Korur Fincancı ise artık bu işin son noktası oldu kendisi Öcalan'a Özgürlük Platformu'nun yürütücülüğünden Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanlığına getirildi." şeklinde konuştu.
"Beni Türk hekimlerine emanet ediniz" diyen Ulu Önder'e yapılan saygısızlık tartışmaları da beraberinde getirdi.
"BİZİ DİKKATE ALMADI"
Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Op. Dr. Mehmet Hakan Yetimalar ise "Üzüntümüzü İzmir Tabip Odası Sayın Başkanına ilettiğimiz zaman bizim ricamızı en ufak bir şekilde dikkate almadı. Atatürk büstünün kaldırılmasının bir mesajı olabilir. O bizi üzdü gerçek anlamda üzdü." dedi.
İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, daha önce terör örgütü PKK'ya yakın yayın organlarına da röportaj vermişti.