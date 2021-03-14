"MİLLİ DEĞERLERE ÖNEM VERMEYEN BİR YÖNETİM"

Türk Tabipler Birliği'ni sert bir dille eleştiren Kaptaner, "Milli değerlere ulusal değerlere önem vermeyen bir yönetimi var Türk Tabipler Birliği'nin. Her zaman bu bir tartışma konusu oluyor. Türk bayrağı asılsın-asılmasın, istiklal marşımız okunsun-okunmasın, Atatürk görseli kullanılsın-kullanılmasın bu bir çizgi. En son Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanlığına getirilen Şebnem Korur Fincancı ise artık bu işin son noktası oldu kendisi Öcalan'a Özgürlük Platformu'nun yürütücülüğünden Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanlığına getirildi." şeklinde konuştu.