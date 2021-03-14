14 Mart 2021, Pazar
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Bakan Soylu'nun annesi Servet Soylu'nun taziyesinde Kur'an tilaveti

İçişleri Bakanı 'nun annesi , kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Adalet Bakanı , Bakan Soylu'nun annesi Servet Soylu'nun taziyesinde Kur'an-ı Kerim okudu.

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Giriş Tarihi: 14.03.2021 Güncelleme Tarihi: 14.03.2021
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Kalp sağlığı sorunları nedeniyle bir süredir özel bir hastanede tedavi gören Servet Soylu, 75 yaşında hayatını kaybetti.

Servet Soylu'nun cenazesi Gaziosmanpaşa Merkez Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Eyüp Sultan Mezarlığına defnedilecek.

BAKAN GÜL'DEN KUR'AN TİLAVETİ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu'nun taziyesinde Kur'an-ı Kerim okudu.

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