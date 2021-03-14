Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Bakan Soylu'nun annesi Servet Soylu'nun taziyesinde Kur'an tilaveti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu, kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bakan Soylu'nun annesi Servet Soylu'nun taziyesinde Kur'an-ı Kerim okudu.
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Kalp sağlığı sorunları nedeniyle bir süredir özel bir hastanede tedavi gören Servet Soylu, 75 yaşında hayatını kaybetti.
Servet Soylu'nun cenazesi Gaziosmanpaşa Merkez Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Eyüp Sultan Mezarlığına defnedilecek.
BAKAN GÜL'DEN KUR'AN TİLAVETİ
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu'nun taziyesinde Kur'an-ı Kerim okudu.