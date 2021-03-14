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Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu'ya son görev! Başkan Erdoğan katıldı

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Giriş: 14.03.2021 13:27
Güncelleme:14.03.2021 13:35
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun vefat eden annesi Servet Soylu'nun cenaze töreni Gaziosmanpaşa Merkez Camii'nde başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan cenaze törenine katıldı.
Bakan Soylunun annesi son yolculuğuna uğurlanıyor BAKAN SOYLU'NUN ANNESİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR
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